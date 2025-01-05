Французская игровая компания Ubisoft столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, что привело к резкому падению акций. Аналитики выражают опасения по поводу возможного банкротства и поглощения компании.

Ubisoft, известная своими популярными играми, оказалась в сложной финансовой ситуации. Акции компании упали более чем на 45% с начала 2024 года, достигнув рекордно низкого уровня. Это вызывает серьезные опасения среди инвесторов и аналитиков, которые обсуждают возможность банкротства или поглощения компании.

Проблемы Ubisoft не возникли внезапно. За последние пять лет стоимость акций компании упала на 79,38%. В 2023 году Ubisoft сообщила о чистом убытке в размере 494 миллионов евро. Слабые продажи игр стали одной из основных причин этого кризиса. Например, игра «Звездные войны: Преступники» (Star Wars Outlaws) не достигла ожидаемых продаж, что заставило руководство понизить прогноз доходов на 2025 финансовый год с 2,3 миллиарда евро до 1,95 миллиарда. Также стоит отметить, что выход долгожданной игры «Assassin's Creed Shadows» перенесли на февраль 2025 года, что также негативно сказалось на ценах акций.

Неудачи с другими проектами, такими как «Череп и кости» (Skull and Bones), где одновременно в игре находились всего 400 игроков на Steam, добавили масла в огонь. Внутренние проблемы компании также усугубляют ситуацию. В конце 2024 года Ubisoft закрыла свою бесплатную игру «XDefiant» и прекратила работу студий в Сан-Франциско и Осаке, что привело к сокращению рабочих мест.

Следующие месяцы будут решающими для Ubisoft. Игра «Assassin’s Creed: Shadow» рассматривается как последняя надежда компании. Если она не оправдает ожиданий, будущее Ubisoft окажется под угрозой.