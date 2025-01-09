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Видеокарты серии Nvidia RTX 50 используют чипы памяти GDDR7 от Samsung
Появляются всё новые подробности о характеристиках карт Nvidia RTX 50

Одним из самых важных анонсов на выставке CES в этом году стала линейка видеокарт Nvidia. Были представлены карты серии RTX 50, обеспечивающие значительные улучшения в производительности. Одним из ключевых компонентов является память GDDR7, которая производится компанией Samsung.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что карты серии RTX 50 используют чипы памяти GDDR7 VRAM. Первоначальная партия карт будет использовать чипы памяти от Samsung Electronics. Общаясь с журналистами, он сказал: «GeForce RTX 50 серия будет использовать продукцию GDDR7 от разных партнёров. Первым стал Samsung Electronics.»

Samsung первой анонсировала чипы памяти GDDR7. Компания завершила разработку чипов памяти GDDR7 в середине 2023 года. Чипы, вероятно, поступили в производство во второй половине прошлого года. Окончательная спецификация GDDR7 была опубликована в начале прошлого года.

Новые чипы предлагают пропускную способность до 1,5 ТБ/с. Это на 40% больше, чем у чипов GDDR6. Их скорость составляет 32 Гбит/с, что было достигнуто с использованием метода модуляции амплитуды импульса (PAM3).

Nvidia в настоящее время является мировым лидером в сегментах ускорителей ИИ и графических процессоров. Её последние чипы ИИ используют чипы памяти HBM3E от Micron и SK Hynix. Хотя Samsung также производит чипы HBM3E, её чипы не получили сертификацию от Nvidia, что привело к значительным убыткам в полупроводниковом подразделении Samsung.

#nvidia #samsung
Источник: sammobile.com
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