Компания Qualcomm официально подтвердила, что новые смартфоны Samsung Galaxy S25 будут работать на базе чипов Snapdragon. Это заявление стало ответом на многочисленные слухи о том, что флагманы следующего поколения избавят пользователей от проблем, связанных с производительностью чипов Exynos. Ранее многие потенциальные покупатели выражали сомнения в отношении производительности устройств Samsung, но теперь ситуация выглядит более обнадеживающе.
Samsung анонсировала дату своей конференции Galaxy Unpacked, которая состоится 23 января в 02:00 по пекинскому времени. На этом мероприятии компания представит новую серию Galaxy S25. Информация появилась на платформе X, ранее известной как Twitter. Ожидается, что на мероприятии будут представлены не только смартфоны, но и другие устройства.
Хотя точная модель чипа Snapdragon, который будет использоваться в Galaxy S25, еще не объявлена, эксперты предполагают, что это может быть Snapdragon 8 Elite или его адаптированная версия, разработанная специально для Samsung. Такой выбор обеспечит пользователям высокую производительность и эффективную работу устройств.