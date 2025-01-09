Компания Qualcomm подтвердила, что флагманские смартфоны Samsung Galaxy S25 будут оснащены чипами Snapdragon. Ожидается, что их представят на конференции Galaxy Unpacked 23 января.

Компания Qualcomm официально подтвердила, что новые смартфоны Samsung Galaxy S25 будут работать на базе чипов Snapdragon. Это заявление стало ответом на многочисленные слухи о том, что флагманы следующего поколения избавят пользователей от проблем, связанных с производительностью чипов Exynos. Ранее многие потенциальные покупатели выражали сомнения в отношении производительности устройств Samsung, но теперь ситуация выглядит более обнадеживающе.

Samsung анонсировала дату своей конференции Galaxy Unpacked, которая состоится 23 января в 02:00 по пекинскому времени. На этом мероприятии компания представит новую серию Galaxy S25. Информация появилась на платформе X, ранее известной как Twitter. Ожидается, что на мероприятии будут представлены не только смартфоны, но и другие устройства.

Хотя точная модель чипа Snapdragon, который будет использоваться в Galaxy S25, еще не объявлена, эксперты предполагают, что это может быть Snapdragon 8 Elite или его адаптированная версия, разработанная специально для Samsung. Такой выбор обеспечит пользователям высокую производительность и эффективную работу устройств.



