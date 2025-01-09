Дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra станет ярче

Согласно слухам, Samsung планирует внедрить технологию Color Filter on Encapsulation (CoE) в экран своего будущего смартфона Galaxy S26 Ultra, который ожидается к выпуску примерно через год. Эта информация поступила из источников, близких к штаб-квартире компании в Южной Корее.

Технология CoE уже применялась в складных устройствах Samsung, начиная с модели Z Fold 3, однако впервые она будет использована в классическом смартфоне с плоским экраном, который не складывается.

Стоит отметить, что в отчете упоминается только модель S26 Ultra, что позволяет предположить, что стандартная версия S26 (если она вообще выйдет) и S26+ не получат этой технологии. Однако, согласно слухам, в будущем CoE может быть внедрена и в другие смартфоны с моноблочным дизайном, так что она не останется эксклюзивной для моделей Ultra навсегда.

Если говорить о сути технологии CoE, она заменяет традиционные поляризаторы цветными фильтрами, что улучшает пропускание света и делает OLED-панель более тонкой. Кроме того, Samsung заменил стандартный Pixel Define Layer (PDL) на черный PDL, который уменьшает внутренние отражения в панели.

Это изменение было необходимо, так как удаление поляризатора, который ранее выполнял эту функцию, приводило к снижению яркости более чем на 50%. Цветные фильтры не имеют такого недостатка, но проблема отражений остается, поэтому используется черный PDL.

В результате дисплей с технологией CoE и черным PDL будет ярче и энергоэффективнее по сравнению с аналогичными панелями без этих решений. Например, Galaxy S24 Ultra уже достигает пиковой яркости в 2600 нит, и теоретически S26 Ultra сможет превзойти этот показатель.