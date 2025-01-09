Redmi K80 Ultra будет работать от аккумулятора ёмкостью 6500 мАч

Бренд Redmi анонсировал смартфоны K80 и K80 Pro в ноябре. Теперь этот суббренд Xiaomi активно работает над флагманом K80 Ultra. По словам известного китайского инсайдера Digital Chat Station, K80 Ultra получит процессор последнего поколения MediaTek Dimensity 9400+.

Аппарат станет обладателем экрана с разрешением 1,5K и крайне узкими рамками. Под экраном находится ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев, есть металлическая рамка и батарея ёмкостью как минимум 6500 мАч.

Это впечатляющие характеристики для флагмана. Также сообщается, что K80 Ultra будет сертифицирован по стандарту IP68 для защиты от пыли и воды. Пока неизвестно, когда K80 Ultra станет официально представлен.

При этом K80 Ultra имеет экран с более низким разрешением, чем у K80 Pro. В случае с K70 Ultra и K70 Pro было так же. Процессор соответствует слухам — K70 Ultra использовал Dimensity 9300+, а K70 Pro получил Snapdragon 8 Gen 3. K80 Pro использует Snapdragon 8 Elite.