Redmi Note 14 4G может работать на процессоре Helio G99 Ultra

Xiaomi готовится к запуску смартфона Redmi Note 14 4G, который выйдет после версий с поддержкой 5G. Смартфон недавно протестировали на платформе Geekbench, что раскрыло основные характеристики.

Устройство с модельным номером 24117RN76G набрало 732 балла в одноядерном тесте и 1976 баллов в многоядерном. Буква G в номере модели, вероятно, указывает на глобальную версию. Смартфон работает лишь на Android 14 и получил 8 ГБ оперативной памяти, хотя в момент начала продаж могут быть доступны и другие конфигурации памяти. Сейчас известно о конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Внутри устройство содержит восьмиядерный процессор. Шесть ядер у него с тактовой частотой 2 ГГц и два с частотой 2,2 ГГц. Вероятно, это чип MediaTek Helio G99 Ultra, что станет шагом вперёд по сравнению с Snapdragon 680 из аппарата Redmi Note 13 4G.

Ранее опубликованные изображения показывают, что устройство получит квадратный модуль камеры на задней панели. В состав этого модуля вошли три сенсора и вспышка. На передней панели будет отверстие по центру для камеры и заметные рамки вокруг экрана. Ожидается, что смартфон будет доступен в зелёном, синем и фиолетовом цветах.

Есть сведения о частоте экрана 120 Гц с защитой Corning Gorilla Glass 5 и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Ёмкость аккумулятора составит 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Это некоторое улучшение по сравнению с батареей 5000 мАч в предшественнике. Смартфон, как ожидается, будет обладать основной камерой 108 Мп с ИИ, как и Redmi Note 13 4G.

Прошлый аппарат дебютировал на глобальном рынке в январе, поэтому появление его преемника ожидается уже скоро.