Аппарат Redmi Turbo 4 предлагает впечатляющую защиту от воды и пыли

Компания Xiaomi представляет смартфон Redmi Turbo 4. Он получил впечатляющие характеристики и функциональность, дебютируя в Китае.

По внешнему виду новинка имеет некоторые сходства с iPhone 16. Здесь есть 2.5D рамка с корпусом из стекла и пластиковыми боковыми сторонами. Спереди находится экран LTPS OLED 6,67 дюйма с разрешением FHD+, частотой 120 Гц, ШИМ 1920 Гц, Dolby Vision, HDR10+ и пиковым уровнем яркости до 3200 нит.

Этот экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Предлагается защита от воды и пыли уровней IP66, IP68 и IP69. К тому же это первый аппарат на новом процессоре Dimensity 8400 Ultra. Этот чип основан на той же архитектуре, что и флагманский MediaTek Dimensity 9400. Аккумулятор ёмкостью 6550 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Основная камера Sony LYT6600 получила разрешение 50 Мп. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп, а передняя — 20 Мп. Среди других характеристик — Bluetooth 6, WiFi 6, NFC, инфракрасный датчик, встроенный сканер отпечатков пальцев и оболочка HyperOS 2 на основе Android 15.

Redmi Turbo 4 доступен в нескольких цветовых вариантах: облачно-белый, светло-морской синий и чёрный. Он также доступен в четырёх конфигурациях:

12 ГБ + 256 ГБ — 1999 юаней (примерно $274)

16 ГБ + 256 ГБ — 2199 юаней (примерно $301)

12 ГБ + 512 ГБ — 2299 юаней (примерно $315)

16 ГБ + 512 ГБ — 2499 юаней (примерно $342)

Эта модель уже поступила в продажу в Китае, а её мировой запуск ожидается на следующей неделе под названием POCO X7 Pro.