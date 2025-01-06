CES 2025: Samsung анонсировала OLED-телевизоры S85F, S90F и S95F

На выставке CES 2025 компания Samsung представила новую линейку телевизоров. Она включает в себя телевизоры QLED, Neo QLED (4K и 8K), OLED и новые телевизоры из серии Lifestyle (The Frame и The Frame Pro). OLED-телевизоры теперь доступны в больших размерах, обладают большей яркостью и имеют более высокую частоту обновления.

Линейка OLED-телевизоров Samsung на 2025 год включает модели с диагональю 83 дюйма. Samsung анонсировала свою новую линейку OLED телевизоров, которые будут доступны в этом году. В линейку входят три модели:

S85F (Глянцевый)

S90F (Глянцевый)

S95F (Антибликовый)

Все они доступны в размерах 55 дюймов, 65 дюймов, 77 дюймов и 83 дюйма. Модели S90F также будут доступны в дополнительных размерах: 42 дюйма и 48 дюймов. 83-дюймовая версия всех этих телевизоров использует панель WOLED от LG Display с конструкцией WRGB. Остальные размеры используют новые панели QD-OLED от Samsung.

Эти новые телевизоры стали ярче и оснащены переменной частотой обновления 165 Гц. S95F, который является флагманским OLED-телевизором Samsung на 2025 год, оснащён улучшенной технологией Glare Free. Компания заявляет, что эта технология теперь лучше справляется с бликами и отражениями, снижая их на более высоком уровне.

Многие ждали, что Samsung внедрит технологию борьбы с отражениями в более дешёвые OLED-телевизоры, но этого не произошло. Модели S85F и S90F используют глянцевые панели. Все новые телевизоры OLED имеют тот же дизайн, что и модели прошлого года.

Все новинки обладают новыми функциями ИИ и, вероятно, работают на новом процессоре. Также они могут использовать новую версию операционной системы Tizen. Samsung, скорее всего, раскроет эти детали (вместе с информацией о доступности и ценах) в ближайшие несколько недель.

Новые OLED-телевизоры Samsung будут выпущены в ближайшие недели в нескольких странах по всему миру. Ожидается, что цены останутся такими же, как и у моделей прошлого года.