Toyota GR Supra получила достойного соперника в лице Nissan Z

Nissan не может похвастаться успехами в продажах своих автомобилей. И всё же в одном сегменте этот бренд способен заставить Toyota нервничать. Спортивное купе Nissan Z сумело обойти Toyota GR Supra по продажам в 2024 году. Это первый случай, когда Z превзошёл современную Supra. Это может стать сигналом для Toyota о необходимости серьёзных изменений в своём спортивном автомобиле.

Toyota вернула Supra на рынок в тот момент, когда старая Nissan 370Z уже теряла популярность. Продажи Z в США упали с более чем 7 тысяч в год с 2010 по 2015 до всего 2384 экземпляров в 2019 году. В тот же год новая Toyota разошлась в количестве 2884 машин. Модель 370Z была снята с производства в 2020 году, закончив год с результатом в 1955 машин против 5887 у Toyota.

Supra показала хорошие продажи в 2021 году, достигнув 6830 проданных автомобилей, но затем её популярность начала падать. В 2022 году в США было продано всего 4952 машины, а в 2023, несмотря на анонс механической коробки передач, продажи упали до 2652 единиц.

Nissan выпустил новое купе Z с ретро-дизайном и 3,0-литровым твин-турбо двигателем в 2022 году. Задержки с поставками комплектующих отложили его запуск почти до конца года. В 2023 году, который стал первым полноценным годом продаж, Z разошёлся тиражом 1771 автомобиль против 2652 у Toyota.

В 2024 году продажи Nissan Z продолжили расти. Nissan продал 3164 автомобиля новой модели Z, в то время как продажи Toyota остались на уровне 2615 машин.

Почему Z продаётся лучше Supra? Можно предположить, что дело в цене, ведь стартовая цена 2024 Nissan Z в $42970 почти на $3500 ниже, чем у Toyota. Toyota не видит в этом проблемы, потому что в 2025 году подняла стартовую цену Supra ещё на $9800.

Дешёвая Supra предлагалась с 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем мощностью 255 л.с., против 382 л.с. у 3,0-литровой рядной «шестёрки» и 400 л.с. у стартовой версии Nissan Z. Убедить покупателей платить больше за меньшую мощность при схожем формате оказалось непросто. Это стало одной из причин, по которой Z выбирали вместо Toyota. Теперь, когда четырёхцилиндровая версия снята с производства, Z стал дешевле менее мощной Supra более чем на $13000.

Сравнение продаж показывает, что стратегия Nissan, заключавшаяся в использовании большинства компонентов от старого 370Z для новой модели, оказалась правильной. Высокая мощность и низкая стоимость дали ей преимущество над GR Supra. Toyota, возможно, не слишком беспокоится, ведь в прошлом году она продала 11426 экземпляров купе GR86. Только похоже, что и эта модель теряет популярность в Америке.