AMD анонсировала новые процессоры для настольных ПК, ноутбуков и портативных игровых компьютеров

На презентации в рамках выставки CES 2025 компания AMD представила несколько новых моделей процессоров. Компания также продемонстрировала свои будущие настольные видеокарты и следующее поколение технологии масштабирования изображения FSR.

AMD анонсировала два новых процессора серии Ryzen 9000 для настольных ПК. Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D являются вариантами моделей 9950X и 9900X, но с использованием технологии 3D V-cache. Она обеспечивает более высокую игровую производительность благодаря значительно большему объёму кэша.

По сравнению с предыдущим поколением 7950X3D, 9950X3D обеспечивает в среднем на 8% более высокую производительность в играх и превосходство на 20% над Intel Core Ultra 9 285K. Производительность будет сопоставима с 9800X3D. Желающим получить дополнительные ядра 9950X3D для работы лучше приобрести 9800X3D для игр.

AMD также анонсировала обновления для своей серии процессоров Ryzen Z для портативных игровых ПК, таких как ASUS ROG Ally или Lenovo Legion Go. Новое поколение возглавляет Ryzen Z2 Extreme, который основан на той же архитектуре Strix Point, что и новейшие чипы AMD для ноутбуков.

Z2 Extreme имеет 8 ядер, которые представляют собой сочетание ядер Zen 5 и Zen 5c, а также обновлённый графический процессор RDNA 3.5 с 16 графическими ядрами.

Ryzen Z2 можно считать переименованным Ryzen Z1 Extreme. Здесь также 8 ядер Zen 4 и 12 графических ядер RDNA 3. Ещё в серии появился новый чип под названием Ryzen Z2 Go. Он использует более старую архитектуру Zen 3+ только с 4 ядрами и графический процессор RDNA 2 с 12 графическими ядрами. Как видим, под одной линейкой скрываются разные по характеристикам чипы, что привычно для мобильного подразделения AMD.

Что касается мобильных процессоров, AMD представила три новых модели серии Ryzen 9000HX для высокопроизводительных игровых ноутбуков. Среди них Ryzen 9 9955HX3D, единственный в серии с 3D V-cache. Есть также 9955HX без V-cache, но с теми же 16 ядрами, и, наконец, 9850HX с 12 ядрами.

Компания анонсировала широкий спектр чипов Ryzen AI Max, Ryzen AI Max PRO, Ryzen AI 300, Ryzen AI 300 PRO, а также две новые серии Ryzen 200 и Ryzen 200 PRO.

AMD также показала свои будущие видеокарты серии Radeon 9000 на архитектуре RDNA 4. Компания анонсировала Radeon 9070XT и Radeon 9070, которые появятся в продаже в первом квартале 2025 года у партнёров. Эти видеокарты будут конкурировать с Nvidia RTX 5070 и RTX 5070 Ti, которые представили на презентации Nvidia на CES.

Также AMD объявила, что следующее поколение технологии FSR4 будет основано на машинном обучении, подобно DLSS и XeSS, и разработано специально для видеокарт на архитектуре RDNA 4.