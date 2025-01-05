Его смогут представить на CES 2025.

Компания AMD готовится представить новый мощный процессор для ноутбуков — Ryzen 9 9955HX3D. Ожидается, что его анонс состоится на выставке CES 2025. Этот процессор призван стать продолжением линейки, начатой с Ryzen 7 9800X3D, который уже завоевал титул самого быстрого игрового процессора для настольных компьютеров.

Новинка, Ryzen 9 9955HX3D, заменит прошлую модель Ryzen 9 7945HX3D и, вероятно, станет единственным CPU нового поколения для ноутбуков с инновационной памятью 3D V-Cache. Благодаря этой технологии процессор обещает показать выдающуюся производительность в играх. Однако предшественник не снискал широкой популярности, поэтому пока трудно предсказать, как будет воспринят рынком новый продукт.

Теоретически, судя по характеристикам, Ryzen 9 9955HX3D должен быть аналогичен ещё не анонсированному настольному CPU Ryzen 9 9950X3D. Основное отличие может заключаться в частотах, которые для мобильной версии, скорее всего, будут несколько ниже.

Таким образом, AMD продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая новые решения, которые могут заинтересовать как геймеров, так и профессионалов, работающих на мощных ноутбуках.