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g1tarist
AMD в очередной раз попробует создать самый мощный игровой процессор, но теперь для ноутбуков
Его смогут представить на CES 2025.

Компания AMD готовится представить новый мощный процессор для ноутбуков — Ryzen 9 9955HX3D. Ожидается, что его анонс состоится на выставке CES 2025. Этот процессор призван стать продолжением линейки, начатой с Ryzen 7 9800X3D, который уже завоевал титул самого быстрого игрового процессора для настольных компьютеров.

Новинка, Ryzen 9 9955HX3D, заменит прошлую модель Ryzen 9 7945HX3D и, вероятно, станет единственным CPU нового поколения для ноутбуков с инновационной памятью 3D V-Cache. Благодаря этой технологии процессор обещает показать выдающуюся производительность в играх. Однако предшественник не снискал широкой популярности, поэтому пока трудно предсказать, как будет воспринят рынком новый продукт.

Теоретически, судя по характеристикам, Ryzen 9 9955HX3D должен быть аналогичен ещё не анонсированному настольному CPU Ryzen 9 9950X3D. Основное отличие может заключаться в частотах, которые для мобильной версии, скорее всего, будут несколько ниже.

Таким образом, AMD продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая новые решения, которые могут заинтересовать как геймеров, так и профессионалов, работающих на мощных ноутбуках.

#amd #процессор #ноутбук
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