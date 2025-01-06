Новая технология масштабирования изображения на основе машинного обучения.

По информации VideoCardz, технология AMD FSR 4 будет анонсирована в рамках выставки CES 2025. Это новое решение для масштабирования изображения на основе машинного обучения, разработанное под архитектуру AMD RDNA4. Технология оптимизирована для масштабирования в разрешение вплоть до 4K и совместной работы с генерацией кадров и снижением задержки Anti-Lag 2.

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Поддержка AMD FSR 4 заявлена только для видеокарт Radeon RX 9070 и только для игр, которые уже поддерживают FSR 3.1. Видимо, технология будет привязана к новым ядрам-ускорителям искусственного интеллекта 2-го поколения, которые называются одним из преимуществ архитектуры RDNA 4. Появится ли поддержка FSR 4 в младших видеокартах серии 9000, пока не уточняется.

Call of Duty: Black Ops 6 пока является единственной игрой, для которой официально заявлено обновление FSR до версии 4.