В Италии был замечен электрический внедорожник Hyundai Ioniq 5 N, покидающий тщательно охраняемую территорию штаб-квартиры Lamborghini.

Lamborghini тестирует Hyundai Ioniq 5 N — отличный электрический автомобиль, получивший награду «Лучший электромобиль года» от издания CarBuzz за выдающуюся динамику вождения. В минувшем году он обошёл такие модели, как Rivian R1S и Kia EV9. Не только журналисты впечатлены производительностью Ioniq 5 N. Эту модель недавно заметили в Сант’Агата-Болоньезе в руках тест-драйверов Lamborghini.

На опубликованном на YouTube видео корейский электрический внедорожник был замечен покидающим строго охраняемую территорию штаб-квартиры Lamborghini в Италии. Причина этого остаётся неясной. Можно только догадываться, почему всемирно известный производитель суперкаров проводит сравнительные тесты с электрическим автомобилем Hyundai, разработанным для Нюрбургринга.

Lamborghini планирует в этом десятилетии войти в сегмент электромобилей. В модельный ряд автопроизводителя войдёт электрический ультра-GT под названием Lamborghini Lanzador. В концептуальной версии он должен выдавать около 1340 л.с. от двух электромоторов — впечатляющие показатели, которые более чем в два раза превышают мощность Ioniq 5 N (до 641 л.с.).

Однако у Ioniq 5 N есть козырь, которого у Lanzador пока нет — система N e-shift. Она имитирует ощущения от коробки передач с двойным сцеплением (DCT), типичной для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Учитывая, что автомобили Lamborghini всегда отличались характером вождения, возможно, компания изучает эту технологию для интеграции в Lanzador. Это одна из теорий. Или Lamborghini пытается понять, что делает Ioniq 5 N таким интересным на поворотах. Если электрический Lamborghini всё же появится, он должен быть таким же захватывающим, как и его бензиновые предшественники. Хорошая управляемость, вероятно, является ключевым фактором для этого.

Lamborghini — не первый автопроизводитель, оценивший работу Hyundai с Ioniq 5 N. Генеральный директор BMW M Франк ван Мил ранее отмечал выдающиеся качества этого электромобиля, особенно симуляцию переключения передач и звуки двигателя. Быть может, будущие электрические автомобили BMW M также получат эту технологию.

Hyundai Ioniq 5 N — не единственная машина, которую заметили в Сант’Агата-Болоньезе. Там также были Ferrari SF90 Stradale и McLaren Artura Spider. Обе эти машины — гибридные суперкары, поэтому можно предположить, что Lamborghini стремится выделить лучшие качества каждого электрифицированного автомобиля на рынке, независимо от того, какое имя указано на их кузовах.