Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Hyundai IONIQ 5 установил мировой рекорд среди электромобилей, покорив самую высокогорную дорогу
IONIQ 5 попал в Книгу рекордов Гиннесса за «Наибольший перепад высот, преодолённый электромобилем».

Электрический кроссовер Hyundai IONIQ 5 вписал свое имя в историю автомобилестроения, установив впечатляющий мировой рекорд. Южнокорейский автомобиль покорил самую высокогорную дорогу на планете, что официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Этот выдающийся результат стал яркой демонстрацией технологического превосходства Hyundai в сфере электромобилей.

Информация о подвиге IONIQ 5 была обнародована компанией Hyundai Motor 26 декабря. Электромобилю покорилась отметка "Наибольший перепад высот, преодолённый электромобилем". В экстремальных климатических условиях и на сложнейшем рельефе перепад высот составил почти 6 тысяч метров (если быть точным – 5802 метра).

Организаторами этого амбициозного проекта выступили индийское подразделение Hyundai Motor совместно с авторитетным автомобильным изданием Evo India. Старт был дан на высокогорной трассе Умлинг Ла в регионе Ладакх (Индия). Эта дорога, расположенная на высоте 5799 метров над уровнем моря, по праву считается самой высокогорной в мире, доступной для проезда.

За 14 дней непрерывного движения Hyundai IONIQ 5 преодолел внушительные 4956 километров, достигнув в итоге отметки в 5802 метра, где и был зафиксирован новый рекорд.

Унсу Ким, управляющий директор Hyundai Motor India, с гордостью отметил, что этот подвиг IONIQ 5 в столь суровых условиях является убедительным доказательством технологического лидерства компании.

Что же позволило Hyundai IONIQ 5 добиться такого впечатляющего результата?

Отмечается, что электромобиль продемонстрировал исключительную адаптивность, уверенно преодолевая как леденящие горные перевалы Гималаев, так и влажный климат прибрежных районов Кералы. Его универсальность, безусловно, является важным преимуществом электрической модели.

Под капотом рекордсмена установлена батарея емкостью 72,6 кВт*ч, обеспечивающая запас хода более 480 километров по циклу WLTP (это стандарт измерения запаса хода, принятый в Европе и ряде других стран).

Стоит отметить, что Hyundai не собирается останавливаться на достигнутом. В США уже стартовали продажи обновленной версии IONIQ 5 2025 модельного года. Новинка отличается увеличенным запасом хода, обновленным дизайном и, что немаловажно для американского рынка, портом зарядки стандарта NACS, обеспечивающим совместимость с сетью зарядных станций Tesla Supercharger.

В топовой комплектации лимитированная модель 2025 года оснащается батареей емкостью 84 кВт*ч, что позволяет проехать до 512 километров без подзарядки. Цены на обновленный IONIQ 5 стартуют с отметки в 42 500 долларов, а версия с увеличенным запасом хода обойдется покупателям чуть менее чем в 50 000 долларов. Производство этих автомобилей налажено на новом заводе Hyundai в штате Джорджия.

Помимо этого, Hyundai готовится к выпуску своего первого трехрядного электрического кроссовера – IONIQ 9. Новый автомобиль был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе и знаменует собой выход Hyundai в новый для себя сегмент. Несмотря на свои внушительные размеры (длина – 5060 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1790 мм), IONIQ 9 немного уступает по габаритам конкуренту Rivian R1S.

Сердцем IONIQ 9 станет аккумуляторная батарея емкостью 110,2 кВт*ч, обеспечивающая запас хода в 539 километров по стандарту EPA (американский стандарт) или впечатляющие 620 километров по циклу WLTP. Производство IONIQ 9 также будет развернуто в Джорджии. Ожидается, что продажи новинки стартуют в первой половине 2025 года в США и Корее, а затем автомобиль появится и на других мировых рынках. Более подробная информация о ценах и комплектациях будет объявлена ближе к дате запуска.

В связи с появлением на рынке моделей 2025 года, Hyundai предлагает выгодные условия на приобретение уходящей модели IONIQ 5, включая лизинговые предложения от 159 долларов в месяц. Если вы задумываетесь о покупке электромобиля, сейчас самое время изучить доступные предложения на модели IONIQ 5 2024 и 2025 годов.

#электромобили #hyundai #мировой рекорд #hyundai ioniq 5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
4
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков будет конкурировать с графическим процессором GeForce RTX 4070
7
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
+
Бета-программа One UI 7 может быть ограничена только моделями Galaxy S24
+
Samsung S24 Ultra и Z Fold6 будут поддерживать спутниковую передачу сообщений
+
Чипсет среднего класса Dimensity 8400 в составе Redmi Turbo 4 почти догнал Snapdragon 8 Gen 3
2
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
5
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
11
Видеокарты NVIDIA и AMD уже через месяц могут подорожать на 40% из-за тарифов Трампа
4
Финский патрульный корабль заблокировал танкер с российской нефтью
4
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
Apple отложит использование 2-нм технологии TSMC для iPhone из-за низкого объема производства
+
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
Intel удаляет две функции из драйверов видеокарт
+
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
3
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
1
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
1
ADATA анонсирует самый маленький в мире мобильный твердотельный накопитель USB4
+

Популярные статьи

Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
17
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
144
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
30
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
75
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
39
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
10
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
2
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
21
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
4

Сейчас обсуждают

Маэстро
02:29
По моему это какой-то псих писал из дурки. Я честно начал читать и чуть с ума не сошёл. Что бы не сойти с ума пришлось прервать чтение примерно на середине, иначе мне пришлось бы скорую вызывать. По ...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Cowboy Huggies
02:29
До сих пор выясняете 3050 норм или нет? ахахаха
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Dimon1996
02:21
Это современная технология написания любых новостных статей вообще, в принципе. Один раз новость в заголовке, второй раз с добавлением других слов в подзаголовке, третий раз тоже самое, но в цитате, к...
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков будет конкурировать с графическим процессором GeForce RTX 4070
Тратата
02:12
И трусливо так, заискивающе улыбнулся (с)
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Тратата
02:10
Ты очень забавный фантазёр, который решил, что у него в расии есть права.
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
ark-bak
02:09
Астрал намекает на космическую цену.
У испанских ритейлеров засветились новые модели видеокарт ASUS RTX 5000 и RX 9000
Андрей
02:09
Где ТЫ там букву Z увидел???? Допился не только до чёртиков, но ещё и до буковок?))))
Зеленский заявил, что ВСУ пленили бойца КНДР на Курщине
Тратата
02:06
Тебя, плесень,презирает весь цивилизованный мир,а ты дальше бубнишь просто ЛГБТ? У тебя всё в порядке с головой?
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Cerberus Первый
02:04
Терпи
Видеокарты NVIDIA и AMD уже через месяц могут подорожать на 40% из-за тарифов Трампа
linux4ever
02:00
Этот тест в процессор упирается на таких настройках 🤣
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем