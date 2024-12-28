IONIQ 5 попал в Книгу рекордов Гиннесса за «Наибольший перепад высот, преодолённый электромобилем».

Электрический кроссовер Hyundai IONIQ 5 вписал свое имя в историю автомобилестроения, установив впечатляющий мировой рекорд. Южнокорейский автомобиль покорил самую высокогорную дорогу на планете, что официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Этот выдающийся результат стал яркой демонстрацией технологического превосходства Hyundai в сфере электромобилей.

Информация о подвиге IONIQ 5 была обнародована компанией Hyundai Motor 26 декабря. Электромобилю покорилась отметка "Наибольший перепад высот, преодолённый электромобилем". В экстремальных климатических условиях и на сложнейшем рельефе перепад высот составил почти 6 тысяч метров (если быть точным – 5802 метра).

Организаторами этого амбициозного проекта выступили индийское подразделение Hyundai Motor совместно с авторитетным автомобильным изданием Evo India. Старт был дан на высокогорной трассе Умлинг Ла в регионе Ладакх (Индия). Эта дорога, расположенная на высоте 5799 метров над уровнем моря, по праву считается самой высокогорной в мире, доступной для проезда.

За 14 дней непрерывного движения Hyundai IONIQ 5 преодолел внушительные 4956 километров, достигнув в итоге отметки в 5802 метра, где и был зафиксирован новый рекорд.

Унсу Ким, управляющий директор Hyundai Motor India, с гордостью отметил, что этот подвиг IONIQ 5 в столь суровых условиях является убедительным доказательством технологического лидерства компании.

Что же позволило Hyundai IONIQ 5 добиться такого впечатляющего результата?

Отмечается, что электромобиль продемонстрировал исключительную адаптивность, уверенно преодолевая как леденящие горные перевалы Гималаев, так и влажный климат прибрежных районов Кералы. Его универсальность, безусловно, является важным преимуществом электрической модели.

Под капотом рекордсмена установлена батарея емкостью 72,6 кВт*ч, обеспечивающая запас хода более 480 километров по циклу WLTP (это стандарт измерения запаса хода, принятый в Европе и ряде других стран).

Стоит отметить, что Hyundai не собирается останавливаться на достигнутом. В США уже стартовали продажи обновленной версии IONIQ 5 2025 модельного года. Новинка отличается увеличенным запасом хода, обновленным дизайном и, что немаловажно для американского рынка, портом зарядки стандарта NACS, обеспечивающим совместимость с сетью зарядных станций Tesla Supercharger.

В топовой комплектации лимитированная модель 2025 года оснащается батареей емкостью 84 кВт*ч, что позволяет проехать до 512 километров без подзарядки. Цены на обновленный IONIQ 5 стартуют с отметки в 42 500 долларов, а версия с увеличенным запасом хода обойдется покупателям чуть менее чем в 50 000 долларов. Производство этих автомобилей налажено на новом заводе Hyundai в штате Джорджия.

Помимо этого, Hyundai готовится к выпуску своего первого трехрядного электрического кроссовера – IONIQ 9. Новый автомобиль был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе и знаменует собой выход Hyundai в новый для себя сегмент. Несмотря на свои внушительные размеры (длина – 5060 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1790 мм), IONIQ 9 немного уступает по габаритам конкуренту Rivian R1S.

Сердцем IONIQ 9 станет аккумуляторная батарея емкостью 110,2 кВт*ч, обеспечивающая запас хода в 539 километров по стандарту EPA (американский стандарт) или впечатляющие 620 километров по циклу WLTP. Производство IONIQ 9 также будет развернуто в Джорджии. Ожидается, что продажи новинки стартуют в первой половине 2025 года в США и Корее, а затем автомобиль появится и на других мировых рынках. Более подробная информация о ценах и комплектациях будет объявлена ближе к дате запуска.

В связи с появлением на рынке моделей 2025 года, Hyundai предлагает выгодные условия на приобретение уходящей модели IONIQ 5, включая лизинговые предложения от 159 долларов в месяц. Если вы задумываетесь о покупке электромобиля, сейчас самое время изучить доступные предложения на модели IONIQ 5 2024 и 2025 годов.