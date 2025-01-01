Redmi 14C 5G в Индии появится 6 января

Смартфон Redmi 14C официально будет представлен 6 января в Индии. Это будет бюджетное предложение с поддержкой сетей 5G, которое позиционируется выше Redmi A4 5G, продающегося за $100 с прошлого квартала. Новая утечка раскрыла цену устройства до официального анонса.

Согласно полученной информации, версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища будет иметь рекомендованную розничную цену около $165. Страница устройства Redmi 14C 5G в магазинах Mi.com, Flipkart и Amazon кое-что рассказала об этой модели. Устройство будет обладать экраном LCD 6,88 дюйма HD+ с частотой обновления 120 Гц.

Производитель также подтвердил, что аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 2. Он будет доступен в трёх цветах: чёрном, белом и синем. В целом дизайн Redmi 14C 5G почти идентичен дизайну Redmi A4 5G, который также использует Snapdragon 4 Gen 2. Официальные изображения подтверждают наличие основной камеры с разрешением 50 Мп.

Переименованная версия Redmi A4 5G продаётся в Индии под маркой Poco C75 5G. Есть вероятность, что у Redmi 14C 5G также будет версия под брендом Poco. Недавно Poco выпустил Poco M7 Pro 5G. Не исключено, что 14C будет переименован в Poco M7.