Если присмотреться, то он немного напоминает Samsung Galaxy S24.

Недавние утечки из Китая указывают на то, что запуск ориентированного на производительность смартфона Redmi Turbo 4, возможно, был перенесён с первоначально ожидаемой даты в декабре. Хотя точная дата выпуска ещё не подтверждена, имеющаяся информация позволяет сделать несколько интересных выводов о будущем устройстве. Изображение, появившиеся на китайской социальной медиа-платформе Weibo, показывают предполагаемый дизайн Redmi Turbo 4. На этих изображениях устройство с тонкими симметричными рамками экрана, квадратными краями и двойной задней камерой. Вырез для фронтальной камеры выглядит небольшим. Однако, поскольку данные исходят из не проверенного источника, подлинность этих деталей остаётся под вопросом.

По имеющимся данным, Redmi Turbo 4 будет оснащён плоской OLED-панелью с разрешением 1,5K, что соответствует предыдущей модели Redmi Turbo 3. Смартфон, как ожидается, будет работать на чипсете Dimensity 8400, который включает в себя мощные ядра ЦП: 1 x 3,25 ГГц Cortex-A725, 3 x 3,0 ГГц Cortex-A725 и 4 x 2,1 ГГц Cortex-A725. Кроме того, сертификация 3C устройства показала, что Redmi Turbo 4 будет поддерживать быструю зарядку мощностью до 90 Вт. Стоимость устройства, вероятно, будет варьироваться от 1500 до 2000 юаней (примерно 21 000 - 28 000 рублей).

Хотя линейка Redmi "Turbo" до сих пор оставалась эксклюзивной для китайского рынка, есть надежда, что Redmi Turbo 4 выйдет на международные рынки. Ранее выпущенный POCO F6, который был по сути переименованным Redmi Turbo 3, указывает на большую вероятность того, что Redmi Turbo 4 будет доступен глобально под названием POCO F7.