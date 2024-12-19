Honor Magic 7 скоро начнут продавать за пределами Китая

Производитель Honor готовится к расширению своей флагманской серии смартфонов Magic 7 на весь мир после дебюта в Китае в октябре. Перед официальным анонсом в сети появились утечки европейских цен, спецификаций и цветовых вариантов моделей Honor Magic 7 Lite и Magic 7 Pro. Honor China также намекнула на вариант дизайна Porsche, анонсировав предстоящую конференцию Honor Imaging Technology.

Согласно информации с сайта 91mobiles, Honor Magic 7 Lite 5G будет доступен в конфигурации 8/512 ГБ за 376,89 евро. Устройство будет представлено в чёрном и фиолетовом цветах. Более дорогая модель Honor Magic 7 Pro 5G будет продаваться за 1225,90 евро за вариант 12/512 ГБ и будет предлагаться в чёрном и сером цветах.

В утечке отсутствует упоминание стандартной модели Magic 7. Значительная разница в цене между версиями Lite и Pro предполагает, что стандартная модель может занять промежуточное положение между ними.

Ожидается, что Magic 7 Lite получит экран OLED 6,78 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 2700 × 1224 пикселей. Скорее всего, будет установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1.

Основная камера должна быть 108 Мп, а вспомогательная — 5 Мп. Передняя камера получит сенсор 16 Мп. Устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 6600 мА·ч и работать под управлением Android 14 на Magic OS 8.0. Зарядное устройство не будет входить в комплект поставки. Вес аппарата составит 189 г. По сравнению с предшественником Magic 6 Lite ключевым улучшением является увеличенная батарея.

Magic 7 Pro получит экран OLED 6,8 дюйма с разрешением 2800 × 1280 пикселей, поддержкой Dolby Vision и частотой 120 Гц. Здесь установлен процессор Snapdragon 8 Elite с частотой до 4,3 ГГц. Это является заметным обновлением по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 в Magic 6 Pro. Камеры смартфона будут включать основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 50 Мп и телеобъектив на 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом, а также переднюю камеру на 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора равна 5850 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 80 Вт. Среди дополнительных особенностей — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, сертификация IP68/IP69, звук DTS:X Ultra и Magic OS 9 на базе Android 15.



