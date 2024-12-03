Honor MagicBook получили новые процессоры и прежнюю внешность

Вместе со смартфонами серии 300 компания Honor анонсировала два дополнения к своей линейке MagicBook: X16 Plus и X14 Plus. Оба ноутбука обладают неплохими характеристиками и знакомым внешним видом.

Оба сохраняют традиционный дизайн Honor с элегантным металлическим корпусом и минималистичными рамками. Основное различие заключается в размере экрана. X16 Plus оснащён большим экраном 16 дюймов с разрешением 2560 × 1600 и частотой обновления 120 Гц.

X14 Plus сохраняет компактность с 14-дюймовым экраном и разрешением 2880 × 1800. Он ограничивается стандартной частотой 60 Гц. Оба дисплея получили яркость 430 нит и поддержку 100 % цветового диапазона sRGB.

Оба ноутбука работают на процессоре Intel Core i5-220H 13-го поколения. Он не самый производительный, но должен легко справляться с повседневными задачами.

Оба устройства предлагаются с конфигурациями памяти 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Единственный вариант хранилища — 1 ТБ PCIe SSD.

Время автономной работы немного отличается. X16 Plus оснащён батареей 75 Вт·ч, тогда как X14 Plus использует батарею 60 Вт·ч. Обе модели поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт. Она обеспечивает до 9 часов воспроизведения видео на одном заряде.

Оба ноутбука оснащены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC для бесконтактных платежей. Набор портов включает два USB-C, два USB-A (один Gen 1 и один Gen 2), HDMI и разъём для наушников 3,5 мм.

X16 Plus оборудован полноразмерной клавиатурой с подсветкой и отдельной цифровой клавиатурой. У X14 Plus из-за меньшего размера отсутствует цифровой блок. Обе клавиатуры имеют подсветку и тачпад с поддержкой пяти касаний для навигации.

Оба ноутбука поставляются с предустановленной Windows 11 Home.

В Китае X14 Plus стоит от 4899 юаней за версию 16 ГБ, а X16 Plus — от 5099 юаней за такую же конфигурацию. Доступны серый и синий цветовые варианты.