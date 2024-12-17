Honor GT для геймеров выходит с экраном AMOLED 6,7 дюйма

Китайский производитель смартфонов Honor представил свой первый игровой аппарат — Honor GT. Устройство имеет агрессивный дизайн и флагманский процессор Snapdragon, хотя уже и прошлогодний. Также смартфон обладает функциями искусственного интеллекта и впечатляющим экраном. Это делает его привлекательным вариантом для энтузиастов и мобильных геймеров.

Honor GT — это стильный и лёгкий смартфон с размерами 161 мм в длину, 74,2 мм в ширину и 7,7 мм в толщину, весом 196 г. Устройство имеет плоский дизайн с закруглёнными углами и прямоугольным блоком камер на задней панели. Там расположены два объектива, светодиодная вспышка и логотип GT.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым экраном AMOLED с частотой 120 Гц, разрешением 2664 × 1200 FHD+ и поддержкой 1,07 млрд цветов, а также широким цветовым диапазоном DCI-P3. Экран обеспечивает локальную пиковую яркость до 4000 нит и глобальную пиковую яркость до 1200 нит. Это гарантирует яркие и насыщенные цвета. Для защиты зрения предусмотрены затемнение ШИМ с частотой 3840 Гц, снижение уровня синего света и адаптивное затемнение.

Honor GT работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, у него до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Это даёт достаточно места для требовательных приложений и мультимедийного контента.

Для поддержания температуры на оптимальном уровне Honor использует усовершенствованную систему охлаждения 3D Natural Circulation Cooling System. Это позволяет устройству работать стабильно даже при длительных игровых сессиях.

Установлена программная оболочка MagicOS 9.0 на Android 15, обеспечивающая удобный интерфейс с рядом основанных на искусственном интеллекте функций. Умный помощник YOYO предоставляет персонализированные рекомендации и оптимизации, а движок Glory Phantom улучшает ИИ-рендеринг, разделение экрана и энергоэффективность. Среди других функций — распознавание лица, ИИ-фотография, интеллектуальное многозадачное окно и многопользовательская работа на нескольких экранах.

Смартфон оснащён аккумулятором 5300 мА·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки Honor Super Fast Charge мощностью 100 Вт. Устройство обладает уровнем защиты от пыли и воды IP65 и поддерживает сети 5G, 4G, 3G и 2G. Среди вариантов подключения есть Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB Type-C, который используется как для зарядки, так и для вывода аудио. Honor GT обладает стереодинамиками, линейным мотором по оси X и инфракрасным пультом дистанционного управления.

Основной является широкоугольная камера 50 Мп с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольная 12 Мп с автофокусом, поддерживающие видеозапись с разрешением до 4K. Передняя камера широкоугольная 16 Мп с максимальным разрешением фотографий 4608 × 3456 пикселей и видеозаписью 1080p с электронной стабилизацией изображения. Среди функций камеры — ИИ-фотография, ночной режим, портретный режим, замедленная съёмка и другие.

Honor GT доступен в чёрном, белом и зелёном цветах. Версия 12/256 ГБ стоит 2199 юаней, 16/256 ГБ — 2399 юаней, 12/512 ГБ — 2599 юаней, 16/512 ГБ — 2899 юаней, 16 ГБ и 1 ТБ — 3299 юаней.

Официальный старт продаж в Китае запланирован на 24 декабря.