Анонсирован планшет Honor Pad V9 с улучшенным экраном IMAX, 8 динамиками и премиальным металлическим корпусом

Помимо игрового смартфона Honor GT, китайский производитель у себя на родине представил также планшет с топовыми характеристиками. Это устройство с корпусом из металла, улучшенным экраном IMAX и другими функциями.

Honor Pad V9 имеет корпус толщиной 6,1 мм и весом всего 475 г. Планшет прошёл сертификацию SGS Gold Five Star на прочность. Спереди находится 11,5-дюймовый экран с разрешением 2,8K, пиковой яркостью 500 нит, частотой 144 Гц и поддержкой IMAX Enhanced. Благодаря оптимизациям IMAX дисплей обеспечивает улучшенное визуальное качество.

Восприятию способствуют и 8 динамиков, которые также сертифицированы IMAX Enhanced и поддерживают пространственный звук и Hi-Res Audio. Планшет работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition. Ёмкость аккумулятора составляет 10100 мА·ч, а поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт делает устройство ещё более интересным. Для фотографий на задней панели предусмотрена камера 13 Мп, а на передней — 8 Мп. Среди других важных характеристик — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, голосовой помощник YOYO AI и программная оболочка Magic OS 9.0 поверх Android 15.

Honor Pad V9 был представлен в нескольких цветах: белый, серый и фиолетовый. Планшет доступен в следующих конфигурациях:

8 ГБ + 128 ГБ — 2099 юаней

8 ГБ + 256 ГБ — 2299 юаней

12 ГБ + 256 ГБ — 2499 юаней

12 ГБ + 512 ГБ — 2799 юаней

Также доступна версия Soft Light за 2399 юаней. Пользователи могут приобрести Honor Pad V9 вместе с Magic Pencil 3 (499 юаней) и Bluetooth-клавиатурой Tablet V9 (449 юаней). Продажи начнутся в Китае 24 декабря.