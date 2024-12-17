Motorola представила бюджетные смартфоны на Android 15

Компания Motorola представила три новых устройства в своей линейке смартфонов Moto G. Moto G15, Moto G15 Power и Moto G05 представляют собой бюджетные модели. Их отличительной чертой стали большие батареи. Также они являются первыми устройствами серии Moto G на Android 15.

Два Moto G15 имеют почти одинаковые характеристики, за исключением батареи. Вариант Power обладает аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, а у G15 ёмкость аккумулятора составляет 5200 мА·ч. Это делает G15 Power чуть толще (8,8 мм против 8,2 мм) и тяжелее (203 г против 190 г). Кроме этих изменений всё остальное в этих моделях одинаково.

Оба аппарата получили экран LCD 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и отверстием для камеры 8 Мп. Сзади есть основная камера 50 Мп и сверхширокоугольная 5 Мп.

Moto G15 и G15 Power работают на процессоре Helio G81 с поддержкой только LTE. Это 8-ядерный чип с частотой 2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ. Доступны варианты хранилища 128, 256 и 512 ГБ, есть слот для карт microSD.

У этих моделей есть аудиоразъём 3,5 мм, FM-радио и NFC, а также поддержка двух SIM-карт. Доступны три цветовых варианта: серый Gravity Gray, зелёный Iguana Green и оранжевый Sunrise Orange. Все три имеют заднюю панель из веганской кожи.

Moto G05 работает на процессоре Helio G81 и имеет тот же форм-фактор, что и Moto G15, с толщиной 8,2 мм (хотя он на грамм легче — 189 г). Его экран LCD чуть меньше — 6,67 дюйма — и с более низким разрешением HD+. Также имеется отверстие для камеры 8 Мп.

Сзади здесь две камеры, причём Motorola упростила дизайн модуля. Основная камера снова 50 Мп, но вместо сверхширокоугольной камеры установили малополезный вспомогательный сенсор.

Moto G05 получил 4 ГБ оперативной памяти и хранилища 64 или 128 ГБ. Как и в случае с G15, здесь поддерживаются две SIM-карты и карты microSD. Устройство имеет класс защиты IP54, NFC (в некоторых регионах), разъём 3,5 мм и Bluetooth 5.4.

Motorola пока не поделилась информацией о ценах или дате запуска. Однако компания подтвердила, что смартфоны появятся в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.