Скоро начнутся международные продажи смартфона Moto G15

Компания Motorola готовится к запуску Moto G15 на глобальном рынке. Перед его официальным представлением были названы полные характеристики устройства. Инсайдер поделился подробными сведениями о преемнике модели Moto G14. Ожидается, что Moto G15 предложит значительные улучшения, особенно в плане производительности, экрана и камер, при этом оставаясь в прежней ценовой категории

Сообщается, что Moto G15 будет обладать экраном 6,72 дюйма FHD+ IPS LCD. Это является заметным улучшением по сравнению с экраном 6,5 дюйма на Moto G14. Новый экран будет иметь плотность пикселей 391 ppi. Для защиты экран получит стекло Corning Gorilla Glass 3 и будет иметь отношение площади экрана к корпусу 86,71% (вместо 85,6%).

Moto G15 будет работать на процессоре MediaTek Helio G81 Ultra вместо Unisoc T616 на Moto G14. Устройство обладает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ хранилища, с возможностью расширения памяти через слот microSD. Moto G14 предлагал только одну конфигурацию 4 ГБ/128 ГБ.

Аппарат получит две камеры на задней панели. Основная обладает разрешением 50 Мп с апертурой f/1.8, другая — 5 Мп с апертурой f/2.4. Также будет передняя камера 8 Мп. По сравнению с предшественником, камеры G15 улучшены, особенно за счёт основной 50 Мп.

Ранее появление аппарата в Geekbench показало наличие Android 15. G15 получит аккумулятор ёмкостью 5200 мАч, что является улучшением по сравнению с 5000 мАч в G14. Будет поддерживаться быстрая зарядка TurboPower мощностью 18 Вт.

Смартфон получит разъём для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев, защиту IP54 от брызг и отделку из веганской кожи. Размеры телефона составят 165,7 x 76 x 8,17 мм, а вес — 190 г против 177 г у Moto G14.