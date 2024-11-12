Мощность зарядки Moto G Power (2025) может быть уменьшена

Будущий смартфон Moto G Power 5G (2025) в настоящее время проходит сертификацию в разных организациях. Благодаря этому появляется информация о некоторых его характеристиках.

Moto G Power 5G (2024) был выпущен эксклюзивно в Северной Америке в марте. Вероятно, версия 2025 года будет представлена в начале следующего года и постепенно начнёт продаваться в других регионах.

Это устройство Motorola было замечено в списках сертификации организаций FCC, TUV Rheinland и UL Demko. В результате стали известны ёмкость аккумулятора, возможности зарядки и особенности дизайна. FCC указывает на модельный номер XT2515-1. Также указаны дополнительные модели под номерами XT2515-2, XT2515-3 и XT2515V, предназначенные для разных рынков. Различий между ними нет.

Аппарат получил поддержку 5G, 4G LTE, Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth BR/EDR/LE и NFC. Кроме того, есть функции GNSS, FM и WPT (беспроводная передача энергии). Это гарантирует надёжное и универсальное подключение для пользователей по всему миру.

Согласно сертификации UL Demko, зарядное устройство будет поддерживать максимальную выходную мощность зарядки в 20 Вт. G Power (2024) поддерживает 15 Вт беспроводной и 30 Вт проводной зарядки.

Указанная ёмкость аккумулятора составляет 4850 мА·ч (типичная ёмкость — 5000 мА·ч), как и прежде. Более эффективный процессор может помочь улучшить время автономной работы.