Moto G35 получил экран 120 Гц и бюджетный ценник

Motorola анонсировала новый бюджетный смартфон популярной серии Moto G. Moto G35 представлен по умеренной цене с неплохими характеристиками.

Одной из заметных особенностей Moto G35 является его дизайн. Хотя это бюджетный смартфон, данная модель получила заднюю панель из веганской кожи. Таким образом, предлагается дизайн с ощущением премиальности, который обычно встречается в более дорогих смартфонах. Спереди расположен экран 6,7 дюйма с частотой 120 Гц, частотой отклика 240 Гц, разрешением FHD+ и защитой Gorilla Glass 3.

Внутри установлен процессор UNISOC T760, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Эта модель также поддерживает до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 20 Вт. Смартфон работает на Android 14, он получит обновление до Android 15 и два года обновлений безопасности.

Сзади расположена основная камера с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольный объектив 8 Мп, а спереди — камера 16 Мп. Среди других особенностей — двойные стереодинамики, поддержка Dolby Atmos, технология распознавания прикосновений влажными руками и рейтинг IP52. Motorola G35 доступен в одной конфигурации памяти, но предлагается в трёх цветовых вариантах: красный Guava Red, зелёный Leaf Green и чёрный Midnight Black. Устройство оценено примерно в $118.