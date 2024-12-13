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Чипы Exynos могут применяться в Galaxy S26 в большом количестве
Samsung собирается расширять использование своих процессоров Exynos

По мере приближения даты анонса линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 информации о них становится всё больше. Между тем, слухи добрались даже до моделей 2026 года.

В Twitter инсайдер под ником Jukanlosreve утверждает, что Samsung может использовать свои чипы Exynos в объёмах больше обычного в серии Galaxy S26. О самом процессоре известно немного. Издание предполагает, что Samsung может использовать Exynos в различных регионах мира, но оставить Snapdragon для США. Если это правда, то ничего нового в этом не будет, так как в прежних поколениях смартфонов Samsung разделение по процессорам обычно было похожим. В Galaxy S24 чип Exynos использовался в Европе, Индии и Великобритании.

В мае утверждалось, что Samsung готовит более мощный чип Exynos 2600 на техпроцессе 2 нм. Он был известен под кодовым именем Thetis. Именно его Samsung планирует использовать в серии Galaxy S26.

Samsung подтвердила, что собирается начать массовое производство чипов на техпроцессе 2 нм в 2025 году. Говорилось, что чип принесёт увеличение производительности на 12%, повышение эффективности на 25% и уменьшение общей площади на 5%.

Расширение использования собственных чипов может помочь Samsung сократить расходы. Недавно появились слухи, что серия Galaxy S25, которая будет работать на Snapdragon 8 Elite, в Южной Корее может подорожать. Процессор Qualcomm последнего поколения подорожал примерно на 30% по сравнению с предыдущим. О повышении цен ходят слухи с сентября, когда утверждалось, что цена нового процессора выросла до примерно $190.

#смартфоны #samsung #процессоры
Источник: androidcentral.com
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