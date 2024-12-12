Exynos 2500 готов к дебюту в смартфонах

Компания Samsung могла подтвердить южнокорейским СМИ, процент выпуска годных чипов Exynos 2500 вырос после нескольких месяцев проблем. Компания собирается установить этот процессор в новые складные смартфоны Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip FE, который также ожидается в 2025 году. Это может оказаться довольно спорным решением для многих потенциальных покупателей. Репутация процессоров Exynos в последние годы была не слишком хорошей.

В статье ничего не говорится о Galaxy Z Fold7. Это позволяет предположить, что он получит процессор Snapdragon. Это было бы логично, поскольку линейка Fold больше ориентирована на энтузиастов, тогда как Flip рассчитаны на массовый рынок и делают упор на стиль. Энтузиасты же явно должны отдавать предпочтение чипам Snapdragon, а не Exynos.

Сообщается, что Exynos 2500 должен был дебютировать в серии флагманов Galaxy S25 в январе. Однако возникшие пор проблемы с производством вынудили Samsung перейти в них на чипы Qualcomm.