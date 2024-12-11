Samsung готовит защищённый аппарат Galaxy Xcover 8 Pro

Пока интерес к программной оболочке One UI 7.0 и серии флагманских смартфонов Galaxy S25 продолжает расти, стало известно, что Samsung разрабатывает ещё и новый защищённый смартфон. Один из ключевых компонентов устройства был замечен на сайте южнокорейского регулятора. Теперь подтверждены некоторые детали.

Речь идёт об устройстве Galaxy Xcover 8 Pro, хотя официальное название пока не подтверждено. Организация Safety Korea недавно сертифицировала его аккумулятор.

Аккумулятор получил модельный номер EB-BG766GBY, который соответствует номеру модели SM-G766B устройства Xcover 8 Pro. Последний был обнаружен в конце октября, когда появились первые сведения о планах Samsung выпустить линейку защищённых устройств 2025 года.

Safety Korea подтверждает, что батарея для Galaxy Xcover 8 Pro производится одним из давних поставщиков компонентов Samsung — компанией Ningde Amperex Technology Limited. При ближайшем рассмотрении фотографии аккумулятора стало известно, что его номинальная ёмкость составляет 4265 мА·ч, а типичная ёмкость — 4350 мА·ч.

Два последних защищённых телефона Samsung, а именно Xcover 6 Pro и Xcover 7, имели съёмные батареи с типичной ёмкостью 4050 мА·ч. Новая модель получит небольшое улучшение, что может быть особенно полезно для корпоративных пользователей.

Планы по выпуску Galaxy Xcover 8 Pro пока неизвестны, но, вероятно, телефон поступит в продажу примерно в середине 2025 года. Также Samsung работает над новым защищённым планшетом Tab Active.