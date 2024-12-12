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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Находящийся внутри смартфонов Huawei Mate 70 процессор по-прежнему использует 7-нм технологию производства
Но оптимизации в дизайне призваны повысить быстродействие относительно предшественника.

Агентство Reuters поделилось первыми выводами, которые специалисты канадской компании TechInsights сделали после близкого знакомства с процессором HiSilicon Kirin 9020, лежащим в основе семейства смартфонов Huawei Mate 70. По их мнению, по сравнению с Kirin 9010 технология изготовления процессора не изменилась, его по-прежнему выпускает по 7-нм техпроцессу китайская компания SMIC. Это опровергает предположения о том, что процессор Kirin 9020 мог перейти на 6-нм техпроцесс, не говоря уже о «суверенном» китайском 5-нм техпроцессе.

Источник изображения: Huawei Technologies

Площадь кристалла Kirin 9020 увеличена на 15% относительно предшественника, а ещё разработчики дочерней компании Huawei приложили определённые усилия к оптимизации компоновки блоков процессора с целью повышения его эффективности. Другими словами, в рамках прежнего техпроцесса они попытались увеличить быстродействие и снизить энергопотребление. SMIC не имеет доступа к новейшему зарубежному оборудованию для выпуска чипов, поэтому считается, что её 7-нм процессоры получаются достаточно дорогими, и почти все профильные мощности китайского производителя задействованы в обслуживании заказов Huawei.

#полупроводники #huawei #китайские производители #smic #huawei mate 70 #hisilicon kirin
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