Китай усиливает давление на Nvidia в ответ на санкции США

Американо-китайское соперничество за первенство в технологической сфере вышло на новый виток. Китай инициировал антимонопольное расследование против Nvidia, обвиняя её в нарушении условий сделки по покупке Mellanox Technologies в 2020 году. Этот шаг стал ответом на недавние меры США, которые ужесточили экспортные ограничения, перекрыв доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям.

Санкции США затронули 140 китайских компаний, а Nvidia запретили поставлять AI-чипы в страну. Это особенно болезненно для Китая, ведь ранее Nvidia контролировала более 90% местного рынка решений для искусственного интеллекта. Несмотря на попытки компании адаптировать свои продукты, включая модификацию чипов для обхода ограничений, её положение на китайском рынке заметно ослабло.

Китайские действия также усиливаются на фоне растущей конкуренции со стороны Huawei, которая стремительно развивает свои AI-решения. Аналитик Боб О'Доннелл из TECHnalysis Research предполагает, что новое расследование вряд ли окажет серьёзное влияние на Nvidia, так как американские санкции уже значительно сузили её рыночные перспективы в Китае.

Ситуация демонстрирует обострение глобального противостояния за контроль над ключевыми технологиями. По мере того как обе стороны усиливают давление друг на друга, высокотехнологичный сектор становится полем ожесточённой борьбы за лидерство.