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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компании, сотрудничающие с Huawei, лишатся контрактов с Пентагоном
Если новые поправки в законодательство США будут приняты.

Американские власти находят инструменты для давления на поставщиков продукции для нужд китайской Huawei не только за пределами своей страны, но и внутри неё. По крайней мере, как отмечает Bloomberg, представленный в прошлую субботу «Закон о полномочиях в сфере национальной обороны» в своей новой редакции фактически лишает доступа к контрактам тех компаний, которые сотрудничают с Huawei Technologies.

Источник изображения: Huawei Technologies

Данный законодательный акт ещё предстоит утвердить конгрессом, но учитывая продуктивный настрой американского парламента, сделать это наверняка удастся до завершения очередной парламентской сессии. В прошлом фискальном году Пентагон выплатил своим подрядчикам по контрактам около $460 млрд, поэтому рисковать доступом к такой «кормушке» наверняка решаться немногие.

Какое количество экспортных лицензий на поставку американских товаров для нужд Huawei сейчас одобрено властями США, не уточняется, но в период с ноября 2020 года по апрель 2021 совокупный оборот по соответствующим контрактам достиг $60 млрд. Новые ограничения вступят в силу в течение 270 дней после подписания президентом США, но оставят Министерству обороны США право делать исключения для тех подрядчиков, которые серьёзно влияют на национальную безопасность и являются уникальными.

#сша #huawei #санкции #пентагон
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