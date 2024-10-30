Samsung работает над новыми защищёнными смартфоном и планшетом

Samsung является одним из немногих ведущих производителей смартфонов, который помимо обычных смартфонов и планшетов выпускает ещё и защищённые. Они являются не самыми изящными или быстрыми, но их основное предназначение — это долговечность.

Серии Xcover и Tab Active являются основными брендами Samsung в сегменте защищённых устройств. Samsung уже выпустила около десятка смартфонов Galaxy Xcover и столько же планшетов Galaxy Tab Active, не собираясь на этом останавливаться.

Согласно информации издания GalaxyClub, были замечены как минимум два неанонсированных защищённых устройства Samsung — смартфон и планшет. Samsung разрабатывает аппарат с номером модели SM-G766B. У предыдущих защищённых телефонов Samsung похожие номера моделей — SM-G736B (Galaxy Xcover 6 Pro) и SM-G556B (Galaxy Xcover 7). Теперь речь может идти о Galaxy Xcover Pro 8.

К сожалению, не указаны характеристики устройства. Это может означать, что смартфон находится на ранней стадии разработки.

Samsung также планирует выпустить новый планшет Galaxy Active Tab. Ожидается, что он поступит в продажу под названием Galaxy Tab Active 5 Pro или Galaxy Tab Active 6 Pro. О характеристиках планшета также не сообщается.

Galaxy Tab Active 5 и Galaxy Xcover 7 были представлены в начале 2024 года, поэтому их замены могут быть представлены примерно в то же время в следующем году.