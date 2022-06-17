С мая регулярно появляется неофициальная информация относительно будущего смартфона Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Теперь было опубликовано официальное подтверждение того, что анонс аппарата назначен на 13 июля. Тогда же будет представлен планшет Tab Active 4 Pro и оба они поступят в международную продажу.
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Galaxy XCover 6 Pro представляет собой аппарат с повышенной защитой с поддержкой стандарта связи 5G и съёмным аккумулятором 4050 мАч. Он будет обладать экраном TFT 6,6 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 60 Гц. В вырезе на экране находится камера 13 Мп.
Сзади располагается основная камера 50 Мп, рядом сверхширокоугольная 8 Мп или 12 Мп. Ожидается наличие процессора Snapdragon 778G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилище. Будет установлена система Android 12 с пользовательской оболочкой Samsung.
На правой стороне корпуса находится регулятор громкости, кнопка питания слева. Внизу видны решётка динамика, порт USB-C и разъём 3,5 мм. Корпус устройства скорее всего сделан из твёрдого пластика с рельефными полосами сзади для улучшения захвата. Весит аппарат около 235 г, толщина 10 мм.
Спецификации планшета Galaxy Tab Active 4 Pro сейчас неизвестны. Изображение показывает достаточно широкие рамки вокруг экрана. Будет также поддержка стилуса S Pen, пишет Gizmochina.