Motorola на этот раз решила обновляться до нового варианта Android быстрее обычного

Финальный вариант операционной системы Android 15 на этой неделе начал распространяться на устройствах Google Pixel. Следом Motorola начала обновлять до Android 15 beta смартфон Motorola Edge 50 Fusion в Индии.

Новость опубликована в Twitter в аккаунте Beta, который также поделился списком изменений в этом обновлении. Android 15 сделает устройство быстрее, умнее и безопаснее. В списке изменений обещаны более плавная анимация, оптимизированная производительность приложений, уведомления о записи экрана и возможность упрощённого переключения между разными языками.

Ожидается также появление функции архивирования приложений и частного пространства, которые Google внедрила в Android. Архивирование приложений позволяет экономить место, не удаляя приложения и не теряя данные. Частное пространство аналогично защищённой папке в OneUI, которая позволяет создавать вторичное пространство для конфиденциальных приложений и файлов.

Желающие получить доступ к Android 15 раньше других могут проверить совместимость своих устройств с бета-программой. Для этого следует перейти по ссылке google.com/android/beta и прокрутить вниз до раздела «Ваши совместимые устройства». Там отображаются связанные с вашим аккаунтом Google устройства, подходящие для бета-версии Android 15.

Motorola Edge 50 Fusion работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч, зарядка 68 Вт. Установлен экран P-OLED 6,7 дюйма с пиковой яркостью 1600 нит.