Финальный вариант операционной системы Android 15 на этой неделе начал распространяться на устройствах Google Pixel. Следом Motorola начала обновлять до Android 15 beta смартфон Motorola Edge 50 Fusion в Индии.
Новость опубликована в Twitter в аккаунте Beta, который также поделился списком изменений в этом обновлении. Android 15 сделает устройство быстрее, умнее и безопаснее. В списке изменений обещаны более плавная анимация, оптимизированная производительность приложений, уведомления о записи экрана и возможность упрощённого переключения между разными языками.
Ожидается также появление функции архивирования приложений и частного пространства, которые Google внедрила в Android. Архивирование приложений позволяет экономить место, не удаляя приложения и не теряя данные. Частное пространство аналогично защищённой папке в OneUI, которая позволяет создавать вторичное пространство для конфиденциальных приложений и файлов.
Желающие получить доступ к Android 15 раньше других могут проверить совместимость своих устройств с бета-программой. Для этого следует перейти по ссылке google.com/android/beta и прокрутить вниз до раздела «Ваши совместимые устройства». Там отображаются связанные с вашим аккаунтом Google устройства, подходящие для бета-версии Android 15.
Motorola Edge 50 Fusion работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, ёмкость аккумулятора 5000 мА·ч, зарядка 68 Вт. Установлен экран P-OLED 6,7 дюйма с пиковой яркостью 1600 нит.