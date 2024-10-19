Moto G15 не превзошёл тестовые результаты предшественника

Motorola в августе этого года выпустила компактный смартфон Moto G14 с конфигурациями 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Теперь ему на смену готовят Moto G15, который протестировали в бенчмарке Geekbench 5. Результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 340 и 1311 баллов соответственно.

Эти показатели даже ниже, чем у предшественника со значениями 447 и 1577 баллов. Правда, их напрямую нельзя сравнивать, поскольку новое устройство протестировано на Geekbench 5, а не на Geekbench 6.

В базе не указана модель процессора, но предполагается наличие графического процессора Mali-G52 MC2. Чип имеет архитектуру с 6+2 ядрами, где 2 производительных ядра работают на частоте 2 ГГц, а 6 эффективных ядер — на 1,7 ГГц.

Согласно бенчмарку, аппарат работает на Android 15 и имеет 4 ГБ памяти. Наверняка выпустят и версию с более высоким объёмом памяти.

Moto G14 основан на процессоре Unisoc T616, который имеет аналогичную архитектуру и похожие тактовые частоты. Здесь 6,5-дюймовый экран IPS LCD FHD+, память вида UFS 2.2, более быстрое по сравнению с eMMC, обычно используемыми в устройствах этой ценовой категории. Доступны варианты со встроенной памятью на 128 ГБ и 256 ГБ. Устройство имеет аккумулятор 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп, вспомогательной — 2 Мп, я— 8 Мп.

G14 работает только с сетями 4G. Это может относиться и к G15. В этой ценовой категории скоро может быть представлен Redmi 14C с 5G, который на Geekbench 6 наберёт более 900 и 2000 баллов.