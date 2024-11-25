MacBook Pro последнего поколения слабо справляется с игрой Stalker 2

Stalker 2 уже можно считать успешной игрой, судя по количеству проданных за первые пару дней копий. К сожалению, в плане производительности игру не назовёшь отличной, даже на самых быстрых компьютерах. Уже была информация о том, что самый современный игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D может испытывать здесь затруднения. Что в таком случае говорить про Apple M4 Max? Он показал относительно неплохие результаты по меркам ноутбуков, но явно не стоит приобретать MacBook Pro последнего поколения только ради этой игры.

На одном из YouTube-каналов показали, что запустить Stalker 2 на чипе Apple возможно с использованием приложения CrossOver и файлов GPT2. Нативная поддержка игры на данной платформе отсутствует, поэтому требуется эмуляция, что снижает производительность. Даже в этом случае разработанный для портативных компьютеров чип способен запустить такую требовательную игру, хотя и с массой компромиссов в плане качества графики. По словам автора, компиляция шейдеров заняла от 5 до 10 минут.





В описании видео указано, что Stalker был запущен на MacBook Pro с M4 Max при настройках «Средние» и на разрешении 1600 × 900.

Самый быстрый чип Apple не сумел достичь стабильных 30-40 FPS, что с учётом цены минимум в $3199 может разочаровать. В видео не показано, использовался ли апскейлинг в сочетании с технологией AMD Frame Generation. Однако вторая строка на изображение выше со значением 1.0x говорит о том, что технология активна.