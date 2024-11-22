Популярность STALKER 2 оказалась крайне высокой

В пятницу компания GSC Game World объявила в социальных сетях, что видеоигра STALKER 2: Сердце Чернобыля разошлась в количестве 1 млн копий. Многие геймеры не вошли в эту статистику, поскольку присоединились к Зоне через подписочный сервис Microsoft Game Pass. Это неудивительно, учитывая огромный уровень ожиданий (и количество добавлений в списки желаемого в магазине Steam), которые игра набрала за последние годы.

Однако даже этого может быть недостаточно, чтобы окупить затраты на разработку. Во время общения на выставке Gamescom 2024 представители GSC Game World рассказали, что студия значительно выросла, и над STALKER 2 работали более 430 сотрудников. В сообщении в соцсетях разработчики также заявили, что это только начало. В день релиза GSC Game World опубликовала открытое письмо фанатам, в котором признала, что в игре есть недоработки, о чём было сказано в обзорах.

В игре есть множество вещей, которыми мы невероятно гордимся. Тем не менее STALKER 2 — огромная игра. Мы понимаем, что в таком масштабном проекте могут быть шероховатости: мы никогда не выпускали ничего подобного по размеру. Мы привержены тому, чтобы следить за вашими отзывами и оперативно исправлять любые проблемы, которые требуют внимания. В первые дни после релиза мы будем работать над горячими исправлениями, выпуская их максимально точечно, но так часто, как это возможно. Затем мы перейдём к более крупным обновлениям, которые будут включать постоянные улучшения. Также будет бесплатный внутриигровой контент — расписание мы представим в декабре. У нас грандиозные планы на вселенную STALKER. В каком-то смысле сегодня — это и возвращение, и начало нового большого пути.

Уже известно, что после выхода в игре появятся такие функции, как аппаратный рейтрейсинг, инструменты для создания модов с поддержкой кроссплатформенности и даже многопользовательские режимы. Ultimate Edition STALKER 2: Heart of Chornobyl также включает доступ к Season Pass, который гарантирует как минимум два крупных дополнения в будущем.