Текущий баланс игры вызывает разочарование.

Моды для STALKER 2 уже предлагают несколько изменений в игровой баланс. В частности, эти модификации позволяют игрокам перемещаться с неограниченным переносимым весом и устраняют потерю прочности оружия при использовании. Это стало реакцией на недовольство некоторых игроков относительно текущего баланса в игре.

В STALKER 2, когда вас атакуют, существует вероятность, что вы не только потеряете здоровье, но и начнете истекать кровью. При таких обстоятельствах вам нужны бинты, чтобы остановить кровотечение. Кроме того, вам необходимо иметь достаточное количество еды, напитков и антирадов, а также боеприпасов, когда вы покидаете безопасные зоны. Все эти предметы имеют свой вес, и чем больше вы несете, тем быстрее падает ваша выносливость. К сожалению, в игре нет быстрых путешествий, поэтому вам приходится путешествовать долго и медленно.



Некоторые игроки считают, что такой дизайн игры слишком наказывает и является излишним. Даже когда вес вашего инвентаря находится в пределах нормы, небольшой спринт может истощить вашу выносливость и замедлить ваше передвижение. Игроки выразили желание иметь функцию автоматического бега, чтобы избежать долгих и монотонных перемещений по карте.



Эти моды предлагают альтернативный подход к сложности игры, который даёт больше свободы игрокам. Они позволяют игрокам не беспокоиться о весе своего инвентаря и сохраняют прочность оружия в любых условиях.