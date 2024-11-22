Игровому процессору Ryzen 7 9800X3D приходится попотеть в STALKER 2

STALKER 2 — чрезвычайно требовательная игра как с точки зрения процессора, так и с точки зрения видеокарты. Недавно представленный самый производительный игровой процессор AMD Ryzen 7 9800X3D в этой игре трудится изо всех сил, чтобы выдать приличные частоты даже на невысоком разрешении.

На YouTube-канале Compusemble опубликовали процесс тестирования игры, показав её требовательность к процессору. В двух сценариях 9800X3D не может выдать среднее значение в 100 FPS даже на 1080p. На 4K процессор AMD затрудняется стабильно держать 60 FPS.

Всё это не оттолкнуло от игры ждавших её появления полтора десятилетия геймеров, и за два дня количество покупок перевалило за миллион. Игра остаётся верной своему предшественнику и своей концепции, поэтому подходит не для всех игроков.





STALKER 2 сейчас доступна на компьютерах и последнем поколении Xbox, а также по подписке Game Pass на Xbox и ПК.