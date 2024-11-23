От успеха следующих автомобилей Volkswagen зависит будущее компании

У автопроизводителя Volkswagen дела в данный момент идут не особо хорошо. Компании срочно нужно сокращать расходы, чтобы избежать риска разориться. В Северной Америке у неё произошли изменения в руководстве из-за неопределённости на рынке электромобилей. Однако в Европе руководство возлагает большие надежды на ближайшее будущее. Оно обещает предложить более привлекательные автомобили, которые захотят покупать.

Выступая на автосалоне в Лос-Анджелесе, глава отдела исследований и разработок VW Кай Грюнитц сообщил, что с 2026 года компания обновит весь модельный ряд электромобилей, улучшив платформу Modular Electric Drive (MEB). На ней базируются такие автомобили, как ID.4 и ID. Buzz. Также будет переработан дизайн.

Volkswagen был основан Немецким трудовым фронтом в 1937 году как производитель «народного автомобиля». Сегодня Volkswagen является частью Volkswagen Group, которая полностью или частично владеет такими брендами, как Porsche, Audi, Bentley, BMW, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Rimac, Seat и другими.

Грюнитц отметил, что автомобили получат «значительные улучшения» и новый стиль с возвращением к истокам. Представленный в прошлом году концепт ID.2all станет основой для нового поколения Golf. Дизайн возглавит Андреас Миндт, ранее работавший в Bentley. Грюнитц также заявил, что новая стилистика будет отражать то, «за что стоит Volkswagen», и она призвана вновь сделать марку «любимой».

Он также упомянул снижение стоимости батарей, улучшение характеристик и появление новых функций. Серийная версия концепта ID.2all выйдет в конце 2025 или начале 2026 года, несмотря на неопределённость в секторе электромобилей. По словам Грюнитца, «покупатели заметят изменения, причём более серьёзные, чем ожидалось».

На автосалоне в Мюнхене в сентябре следующего года Volkswagen представит внедорожник с новым дизайном. Это будет вторая модель на обновлённой платформе MEB Entry. Также в 2026 году ожидается версия GTI хэтчбека ID.2. Она, по словам Грюнитца, удивит «неожиданными идеями».

Что касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, новые нормы Euro 7 приведут к сокращению модельного ряда. Зато появится больше гибридных вариантов. Архитектура Scalable Systems Platform, способная выдавать до 1700 лошадиных сил, продолжит совершенствоваться и станет основой для большинства автомобилей группы VW.

Недавно журналисты обсуждали с Volkswagen это направление после того, как новый Tiguan был представлен без гибридных версий. Глава отдела по связям с общественностью Volkswagen Group of America Марк Гиллс заявил, что компания «рассматривает гибриды» и что «запоздалый выпуск гибридов может оказаться удачным».