Volkswagen Tiguan 2025 представят для американского рынка

В июле автопроизводитель Volkswagen попрощался с текущим поколением Tiguan. Тогда была представлена специальная версия Wolfsburg Edition. Через несколько месяцев был раскрыт европейский вариант Tiguan, и теперь наступает время дебюта американской модели. 20 ноября Volkswagen представит новый Tiguan 2025 года. Немецкий автопроизводитель не сообщил подробностей, и пока есть только один тизер. На нём задняя фара не совпадает с дизайном европейского Tiguan. Это означает, что внешний вид будет немного отличаться.

В прошлом месяце Volkswagen представил внедорожник Tayron, который имеет удлинённую базу по сравнению с европейским Tiguan. В этом он похож на модель, продающуюся в США. Перед анонсом в Volkswagen сообщили, что двигатели, коробки передач и стилизация американского Tiguan будут отличаться от Tayron. При этом форма и графика задней фары такие же, как у Tayron. Это означает, что большая часть кузовных элементов будет схожей, и эстетические изменения, скорее всего, окажутся незначительными.

Что точно не будет общим с Tayron — это трансмиссия с двойным сцеплением. Американским покупателям предложат традиционный трансформаторный гидротрансформатор, потому что они не любят относительно резкие переключения. Tayron также доступен с дизельным двигателем, который не будет поставляться на американский рынок.

Ожидаются анонсы бензиновых и гибридных двигателей, а система полного привода 4Motion будет доступна для базовых моделей с приводом на переднюю ось. Вероятно, будут слегка изменены передний и задний бамперы, проведена тонкая коррекция кузовных панелей для скрытия увеличенной длины, а также возможно появление уникальных вариантов колес. Больше станет известно на следующей неделе, когда новый внедорожник покажут на автосалоне в Лос-Анджелесе.