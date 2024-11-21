Volkswagen не спеша следит за спросом на гибридные модели

Новый Volkswagen Tiguan 2025 стал значительно лучше по сравнению с предыдущей моделью. Он предлагает такие премиальные опции, как прошитая кожа, сиденья с массажем спины, 15-дюймовый экран мультимедиа, аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками и 30-цветная подсветка. Однако в линейке до сих пор отсутствует гибридная версия.

С 2017 года VW не предлагала гибридов в США после того, как модель Jetta Hybrid была снята с производства. Новый Tiguan оснащается модернизированным 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 201 л.с. (ранее 184 л.с.). Он стал более экономичным благодаря улучшенной аэродинамике и снижению веса. Но гибридная версия остаётся под вопросом.

По словам Марка Гиллеса, директора по связям с общественностью Volkswagen Group of America, компания рассматривает возможность вывода гибридов на рынок США, опираясь на опыт европейских моделей. В Европе уже доступны два варианта Tiguan PHEV — бензиновый и дизельный, с электрозапасом хода 62 мили (по WLPT) и общей мощностью 268 л.с. Однако дизельная версия вряд ли появится в США.

Компания ранее заявляла о намерении расширить линейку PHEV на американском рынке. Теперь смена руководства компании и возможные изменения в политике субсидий для электромобилей после недавних выборов могут повлиять на эти планы.

Гиллесс отметил, что запоздалый старт на рынке гибридов позволяет VW наблюдать за рыночными трендами. «Мы можем изучать рынок и реагировать на его изменения». Если темпы роста продаж электромобилей замедлятся, компания сможет представить гибриды как эффективное промежуточное решение.