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Телефон HMD Icon Flip 1 поможет избавиться от интернет-зависимости
Появилась утечка характеристик HMD Icon Flip 1

Предстоящий складной телефон HMD Icon Flip 1 в понедельник был описан в Twitter пользователем @smashx_60. Аппарат выделяется ретро-современным дизайном, яркими цветовыми вариантами и скромными характеристиками. Это устройство для тех, кто хочет простоты.

Изображения показывают двухтональный дизайн, рельефную кнопку питания справа и порты слева, придающие устройству особенный стиль. HMD Icon Flip 1 будет поддерживать 4G LTE и работать на процессоре Unisoc T127, как в HMD 105 4G, анонсированном ранее в этом году. У него будет 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ хранилища, что хватит для простого использования. Работая на операционной системе S30+, телефон будет поддерживать веб-приложения.

Телефон получил основной экран размером 2,8 дюйма и экран на крышке размером 1,7 дюйма. Спереди есть камера 2 Мп, а задней камеры нет.

Другие ключевые характеристики включают в себя Bluetooth 5.0, аудиовыход, порт USB-C и съёмный аккумулятор ёмкостью 1500 мАч.

Стоимость и дата начала продаж пока не названы.

#телефоны #hmd
Источник: gizmochina.com
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