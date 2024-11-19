Появилась утечка характеристик HMD Icon Flip 1

Предстоящий складной телефон HMD Icon Flip 1 в понедельник был описан в Twitter пользователем @smashx_60. Аппарат выделяется ретро-современным дизайном, яркими цветовыми вариантами и скромными характеристиками. Это устройство для тех, кто хочет простоты.

Изображения показывают двухтональный дизайн, рельефную кнопку питания справа и порты слева, придающие устройству особенный стиль. HMD Icon Flip 1 будет поддерживать 4G LTE и работать на процессоре Unisoc T127, как в HMD 105 4G, анонсированном ранее в этом году. У него будет 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ хранилища, что хватит для простого использования. Работая на операционной системе S30+, телефон будет поддерживать веб-приложения.

Телефон получил основной экран размером 2,8 дюйма и экран на крышке размером 1,7 дюйма. Спереди есть камера 2 Мп, а задней камеры нет.

Другие ключевые характеристики включают в себя Bluetooth 5.0, аудиовыход, порт USB-C и съёмный аккумулятор ёмкостью 1500 мАч.

Стоимость и дата начала продаж пока не названы.