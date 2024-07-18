Компания HMD, известная выпуском аппаратов Nokia, начала предлагать смартфоны под собственной торговой маркой Skyline. Новая модель основана на среднем процессоре Snapdragon 7s Gen 2, обеспечивая до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище до 256 ГБ. Поддерживается стандарт беспроводной зарядки Qi2 мощностью 15 Вт, ёмкость аккумулятора 4600 мАч обещает двое суток работы.
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Размер экрана составляет 6,55 дюйма, разрешение Full HD+, частота 144 Гц, яркость до 1000 нит. Доступны розовый и чёрный цветовые варианты. Продажи начнутся в августе по цене $499.
Ремонтопригодность является сильной стороной этого устройства. Заднюю крышку можно снимать, получая доступ к экрану, аккумулятору или порту зарядки. Запасные элементы в ряде стран предлагает iFixit, которая утверждает, что по ремонтопригодности устройство почти на уровне смартфонов Fairphone.
Имеются также неплохие фотографические возможности. Разрешение передней камеры составляет 50 Мп, есть автофокус и отслеживание глаз. Поддерживается съёмка при распознавании четырёх жестов рукой. Разрешение задней камеры равно 108 МП, есть режим портретной съёмки и ночной режим.
Опция Detox даёт возможность заблокировать определённые приложения или контакты в указанное время. Это позволит бороться с зависимостью от игр или социальных сетей, разграничивать личную жизнь и работу.