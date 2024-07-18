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Смартфон средней ценовой категории HMD Skyline предлагает повышенную ремонтопригодность
HMD представила смартфон под собственным брендом Skyline

Компания HMD, известная выпуском аппаратов Nokia, начала предлагать смартфоны под собственной торговой маркой Skyline. Новая модель основана на среднем процессоре Snapdragon 7s Gen 2, обеспечивая до 12 ГБ оперативной памяти и хранилище до 256 ГБ. Поддерживается стандарт беспроводной зарядки Qi2 мощностью 15 Вт, ёмкость аккумулятора 4600 мАч обещает двое суток работы.

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Размер экрана составляет 6,55 дюйма, разрешение Full HD+, частота 144 Гц, яркость до 1000 нит. Доступны розовый и чёрный цветовые варианты. Продажи начнутся в августе по цене $499.

Ремонтопригодность является сильной стороной этого устройства. Заднюю крышку можно снимать, получая доступ к экрану, аккумулятору или порту зарядки. Запасные элементы в ряде стран предлагает iFixit, которая утверждает, что по ремонтопригодности устройство почти на уровне смартфонов Fairphone.

Имеются также неплохие фотографические возможности. Разрешение передней камеры составляет 50 Мп, есть автофокус и отслеживание глаз. Поддерживается съёмка при распознавании четырёх жестов рукой. Разрешение задней камеры равно 108 МП, есть режим портретной съёмки и ночной режим.

Опция Detox даёт возможность заблокировать определённые приложения или контакты в указанное время. Это позволит бороться с зависимостью от игр или социальных сетей, разграничивать личную жизнь и работу.

#смартфоны #hmd
Источник: engadget.com
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