Manthey Racing готовит быструю модель Porsche 911 GT3 RS MR

Manthey Racing готовится представить Porsche 911 GT3 RS MR — самую экстремальную версию модели поколения 992, созданную для получения максимального удовольствия от вождения. Анонсированная на официальной странице компании в социальных сетях, новая версия будет представлена 22 ноября.

Прошло семь лет с момента появления предыдущей версии MR на базе Porsche 911 GT3 RS поколения 991. В 2020 году она получила небольшие обновления. Сейчас настало время для серьёзных улучшений на основе новой версии 911 GT3 RS — самого хардкорного Porsche 911.

Хотя изображение, сопровождающее анонс, мало что проясняет, предыдущие утечки данных позволяют сделать некоторые выводы. Известная своими рекордными кругами на Porsche, немецкая компания Manthey Racing уже неоднократно тестировала 992 GT3 RS MR на трассе в Нюрбургринге. Первые сведения об этом автомобиле датируются прошлым годом. Судя по этим тестам, новая версия MR получит масштабный аэродинамический обвес.

Наиболее заметным элементом является огромное заднее антикрыло с массивными боковыми пластинами. Также можно заметить новый центральный плавник в стиле гиперкаров Ле-Мана.

На переднем бампере появились дополнительные аэродинамические элементы. Они призваны сбалансировать нагрузку. Вихревые генераторы на крыше и массивный задний диффузор усиливают прижимную силу. Подтверждения пока нет, но можно ожидать и доработки днища. Уже сейчас очевидно, что новый 911 GT3 RS MR выглядит более агрессивно, чем когда-либо.

Улучшения подвески практически неизбежны. Остаётся вопрос, насколько далеко Manthey Racing зайдёт в доработке трековых характеристик 911 GT3 RS. Среди других возможных обновлений можно ожидать новые колёса, тормоза и улучшения шасси.

Что касается двигателя, дополнительные улучшения 4-литрового оппозитного шестицилиндрового мотора также возможны. Это особенно актуально, если компания нацелена на новый рекорд круга на Нюрбургринге, чтобы превзойти стандартный GT3 RS.

Подробности о Porsche 911 GT3 RS MR 2025 года, включая цену и доступность, появятся позже.