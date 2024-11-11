Вместо этого компания начнёт использовать основу CEA, разработанную совместно с Xpeng

Электромобили Volkswagen строятся на платформе MEB, разработанной компанией. Тем не менее, в новых моделях, предназначенных для китайского рынка, компания планирует перейти на другую архитектуру. Модели будут созданы на базе CEA, которая разрабатывается совместно с Xpeng. По некоторым сведениям, основным поводом для этого послужили низкие продажи кроссовера ID.Unix, специально созданного для Китая.

VW ID.Unix был запущен в июле на китайском рынке, но продажи оказались довольно скромными — было реализовано лишь несколько сотен автомобилей. В связи с этим Volkswagen оперативно пересматривает свою стратегию. Планировалось, что в ближайшие годы линейка ID.UX расширится до пяти моделей. Однако, теперь выход новых автомобилей отложен до 2026 года, поскольку альянсу требуется время для доработки и адаптации новой платформы. Автомобили будут производиться на заводе VW Anhui, с планируемым стартом выпуска в конце 2025 года.

Изначально Volkswagen установил стартовую цену на модель ID.Unix в 209 900 юаней, однако, на данный момент на электромобиль действует официальная скидка в 40 тысяч юаней. Предполагается, что новинки, разработанные на общей платформе CEA и появляющиеся через полтора года, будут значительно дешевле: их стоимость начнется от 140 тысяч юаней.

В середине сентября стало известно, что совместное предприятие VW и SAIC намерено закрыть один из своих заводов в Китае, где выпускаются автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Основной причиной данного решения стал кризис перепроизводства. Рынок не способен обеспечить сбыт того количества автомобилей, которое производит совместное предприятие.