FAW-Volkswagen анонсировала выпуск нового седана Jetta VA7, который стал доступен у китайских дилеров. Этот автомобиль сочетает в себе современный дизайн и технические инновации, что делает его привлекательным выбором для покупателей.

FAW-Volkswagen представила новый седан Jetta VA7, который уже доступен у официальных дилеров в Китае. Этот автомобиль, длиной 4773 мм и колесной базой 2731 мм, обещает стать настоящим хитом на рынке. С его шириной 1789 мм и высотой 1469 мм, Jetta VA7 выглядит стильно и современно. Объем багажника впечатляет – 553 литра, что делает его удобным для поездок на дальние расстояния или для семейных нужд.

Под капотом у Jetta VA7 находится двигатель DLE 1.4T, который генерирует мощность 110 кВт и работает в паре с трансмиссией 7DSG. Это сочетание обеспечивает отличную динамику на дороге и экономию топлива. Автомобиль также оснастили многорычажной независимой подвеской, что гарантирует комфорт во время поездок.

Дизайн нового седана продолжает линию Sagitar. Передняя часть выделяется крупной хромированной решеткой, а задняя часть украшена надписью «JETTA». К тому же, покупатели смогут выбрать колеса размером от 16 до 18 дюймов. Цену пока не озвучили, но интерес к новинке уже растет.