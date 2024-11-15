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Wi-Fi 8 обещает скорости уровня Wi-Fi 7 при улучшении надёжности подключения
Wi-Fi 7 ещё не утверждён, Wi-Fi 8 появится не раньше 2028 года

Беспроводные технологии продолжают развиваться. Хотя организация IEEE ещё не утвердила стандарт Wi-Fi 7, уже ведётся работа над Wi-Fi 8. Он называется IEEE 802.11bn и запланирован к релизу в сентябре 2028 года, через четыре года. Кое-что о нём известно уже сейчас.

MediaTek утверждает, что 802.11bn будет практически идентичен 802.11be (Wi-Fi 7). В таблице показано, что максимальная ширина канала останется на уровне 320 МГц с максимальной физической скоростью передачи 23 Гбит/с. Это теоретические пределы для оптимальных лабораторных условий. MediaTek оценивает реальные результаты на уровне примерно 80% от этих значений.

Основное различие будет заключаться в эффективности пропускной способности. Вместо того, чтобы сосредоточиться на скорости, рабочая группа улучшает надёжность. Обычно скорость скачет. Она может на секунду резко возрасти, а затем упасть, прежде чем будет усреднена с другими отправляемыми пакетами. IEEE хочет стабилизировать этот процесс, делая беспроводные соединения более надёжными.

Текущий план заключается в том, чтобы Wi-Fi поддерживал сети с минимальной совокупной пропускной способностью 100 Гбит/с. Это позволит обрабатывать несколько гигабитных соединений через один маршрутизатор. Проект затрагивает то, как устройства взаимодействуют с сетью. Некоторые из усовершенствований включают в себя координированное пространственное повторное использование, координированное формирование луча и динамическую операцию подканала.

Координированное пространственное повторное использование позволяет точкам доступа согласовывать свои мощности. Это позволяет более близким устройствам оптимизировать свои подключения, не мешая дальним. Ранние тесты этой технологии показали увеличение пропускной способности до 25%.

Координированное формирование луча — это расширение техники формирования луча из прошлых поколений. Устройства с ним могут более точно направлять сигналы между устройствами в перегруженной сети. Хотя это едва ли будет заметно в малых сетях, это может стать прорывом для общественных точек доступа или домашних сетей с множеством подключенных устройств.

Наконец, динамическая операция подканала назначает подканалы для передачи данных устройствам в зависимости от их возможностей и потребностей. Например, если несколько устройств загружают один и тот же файл, DSO автоматически выделит более продвинутым устройствам подканал для более быстрой загрузки файла. Эта технология уже существует в Wi-Fi 7, но её нужно настраивать вручную. В точках доступа Wi-Fi 8 устройства смогут автоматически определять возможности и потребности каждого устройства в сети и более эффективно маршрутизировать данные.

Основное внимание в Wi-Fi 8 уделено удобству пользователей. Когда будет реализован финальный проект стандарта 802.11bn, он должен обеспечить более плавную и эффективную работу сети. Для домашних пользователей это будет означать более стабильное беспроводное соединение с высокой скоростью. Для корпоративных пользователей Wi-Fi обеспечит такую же скорость и надёжность без необходимости сложного администрирования.

#wi-fi
Источник: techspot.com
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