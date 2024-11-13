За последние 10 лет случилось так много технологических прорывов, что описать их все в рамках одного материала просто не выйдет. Если не вдаваться в крайне сомнительную тему развития умных алгоритмов, то следует вспомнить стремительное развитие мессенджеров. Существует несколько крупных конкурентов, особый интерес среди которых представляет Телеграмм. При правильном подходе платформу можно использовать как облачное хранилище, предоставляющее бесплатный безлимитный доступ к свободному пространству. Количество пользователей мессенджера постоянно растёт, а в какой-то момент подобные ресурсы превратились из средства общения в один из самых популярных инструментов для получения и распространения информации.

До пика популярности мессенджерам ещё далеко, ну а первостепенную важность играет скорость доступа к интернету. Здесь также произошло несколько важных изменений, но большая их часть касается увеличения скорости мобильного интернета. Сегодня многие страны предлагают доступ к сети по протоколу 5G, обещая возможность загрузки видеоклипов за считанные секунды. Если как следует разобраться в происходящем, то всё становится не так радужно, ну а мы сегодня попытаемся понять, сколько Мбит/с нужно для полного счастья. Предположим, у вас есть квартира или частный дом, в который проведён широкополосный скоростной интернет при помощи кабеля. В зависимости от провайдера и размера города скорость может сильно варьироваться, но до сих пор золотым стандартом считается 100 Мбит/с.

Если перевести это в привычные цифры, то за загрузку фильма размером 5 Гб понадобится примерно 7 минут времени. Давайте обойдёмся без математических расчётов, ведь вы и сами можете поделить 100 Мбит/с на 8, а после проделать и другие операции. В случае, если вы смотрите фильм в онлайне, то размер информации, которую ваша сеть обработает, окажется не больше 2 Гб, но многие зависит от качества фильма. Например, вам может захотеться оценить потенциал блокбастера в 4К, ну а это потребует загрузки от десяти до сорока Гб данных. С такой задачей справится даже сеть скоростью 100 Мбит/с, поскольку фильмы обычно длятся полтора часа, а значит на первый взгляд всё в полном порядке. Почти, ведь нужно учитывать и другие переменные.

Прежде всего важен роутер. Так, если вы купили качественный продукт, то он должен обеспечивать максимальную отдачу даже по беспроводной связи. Таким образом вне зависимости от того, смотрите ли вы фильм через ПК, подключённый через кабель, или же через планшет по Wi-Fi, разницы никакой не будет. Но это до тех пор, пока вы остаётесь единственным потребителем интернета. Если предположить, что в соседней комнате интернетом пользуется ещё ваш ребёнок, а жена на кухне и вовсе смотрит ролики из жизни звёзд эстрады, то рассчитывать на 100 Мбит/с уже не приходится. Именно по этой причине автор данного материала ещё 5 лет назад решил подключить тариф, предполагающий доступ к сети на скорости 300 Мбит/с. В этом случае проблем с доступом не возникает, даже если одновременно видео смотрит 4 человека с разных устройств. Но даже если вы купили хороший роутер, подключили дорогой тариф, то всё равно можете сталкиваться с неприятными сюрпризами. Довольно часто вина лежит на провайдере. Существуют операторы, скорость доступа в интернет у которых не меняется вне зависимости от времени суток. Таким образом, когда пользователи приходят домой, ваши 100 Мбит/с остаются без изменений. А вот если оператор экономит на оборудовании, то даже 300 Мбит/с легко превращаются в 30 Мбит/с. Пинг становится до неприличия высоким, а пользоваться таким интернетом уже некомфортно.

Но и это ещё не всё. Предположим, что вы учли все возможные риски, а в результате у вас в наличии хороший роутер, а оператор даёт высокую и стабильную скорость. Что же, помешать вам получать удовольствие могут соседи. Особенно часто это происходит в многоквартирных домах. Например, сидите вы в комнате и спокойно смотрите через компьютер фильм. Ещё бы, ведь ваш ПК напрямую подключён к роутеру, что даёт вам максимальную скорость. Вот только в этот момент приходит жена или ребёнок и начинают жаловаться на плохой интернет. Поскольку все остальные люди в вашем доме подключатся к интернету через беспроводную сеть, то проблема может заключаться в помехах со стороны соседей. Что примечательно, не помогают даже самые дорогие роутеры, в которых есть несколько режимов работы. Как показывает практика, остаётся только перегрузить роутер, что позволит на время решить проблему с падением скорости по беспроводной сети. Если вас интересуют подробности на эту тему, то переходите по ссылке, ну а мы продолжим.

Как известно, не все люди могут себе позволить жить в Москве или других крупных городах. Увы, но спутниковый интернет пока в России не работает, а в итоге пользователям приходится покупать беспроводные устройства, обеспечивающие их дома доступ к интернету. Обычно речь идёт о беспроводном роутере, но практика показывает, что добиться нормальной скорости в этом случае крайне сложно. Особенно всё плохо в частном секторе, находящемся в отдалении от сотовых вышек. Не лучше дела обстоят и у жителей многоквартирных домов. Здесь помехи становится ещё более заметны, ну а пользоваться таким устройством на первых этажах крайне непродуктивно. Многое зависит от расположения комнат, ведь в одном и том же доме в зависимости от выхода окон на проезжую часть или во двор скорость может сильно разниться. По возможности подключайте проводной интернет, поскольку доступ к нему осуществляется на более высоких скоростях. Что до стоимости, то здесь всё относительно спокойно, ведь рынок уже перешёл в зрелую стадию.

Эксперты полагают, что доступ к интернету будет дорожать, поскольку в Европе цены намного выше. В той же Германии домашний интернет на скорости 75 Мбит/с будет стоить вам больше 50 евро, ну а местные жители даже не мечтают о стабильных 300 Мбит/с. При этом немцы массово потребляют цифровой контент, испытывая постоянный дискомфорт по вине провайдеров. Существует также проблема с безлимитным доступом. Проводного интерната такая проблема не касается, а вот мобильные тарифы часто имеют уточнение мелким шрифтом, регламентирующее максимальный объём данных, который доступен пользователям за тот или иной промежуток времени. Читайте эту информацию внимательнее, поскольку после того, как объём данных подойдёт к концу, платить придётся на порядок дороже. Именно поэтому мобильный интернет пусть и генерирует больше половины всего объёма данных, пока не способен вытеснить проводной

Если подводить итоги, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего многое зависит от ваших потребностей и количества пользователей интернета в квартире. Учитывайте эту переменную при выборе оператора и тарифа. Не скупитесь на роутер, ведь два канала всегда лучше одного. Оператор должен иметь хорошие отзывы, хотя в некоторых случаях на рынке действует полная монополия крайне со стороны непрофессиональных провайдеров. Не забывайте, что обычные страницы в интернете за 10 лет стали весить в разы больше, ну а это тоже трафик. Подросли в объёме и фильмы в хорошем качестве, не говоря уже за всё остальные файлы. Например, купленный 5 лет назад смартфон генерирует фотографии объёмом 5 Мб. В то же время аппарат, приобретённый в конце 2023, выдаёт фотографии размером 30 Мб. При желании можно использовать встроенные механизмы сжатия, но суть заключается в том, что требования постоянно растут, а значит и скорость интернета должна развиваться параллельно с остальными технологиями.