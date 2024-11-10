Экран LG растягивается с 12 до 18 дюймов с сохранением полноцветного RGB

Компания LG Display смогла переосмыслить понятие «гибкие» дисплеи. В пятницу южнокорейская компания представила прототип первого в мире действительно растягиваемого дисплея. Он способен увеличиваться на 50% без потери качества изображения.

Прототип представляет собой 12-дюймовый экран, растягивающийся до 18 дюймов при разрешении 100 пикселей на дюйм и полном цветовом охвате RGB. Это не первая попытка LG создать растягиваемый дисплей. В 2022 году компания демонстрировала прототип, который мог удлиняться всего на 20%.

«Предельная технология дисплеев» — так LG описывает свою разработку. В отличие от современных гибких дисплеев, которые можно складывать, новые дисплеи могут менять форму, скручиваться и растягиваться в различных направлениях. Это открывает возможности для множества инновационных применений в разных отраслях.

Разработка ведётся в рамках национального проекта, инициированного Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи в 2020 году. LG Display возглавляет консорциум из 19 научно-исследовательских институтов, участвующих в проекте.

Хотя изначальной целью был коэффициент растяжения в 20%, команде удалось удвоить его, используя новые технологии. Среди них — особый силиконовый субстрат, обычно используемый в контактных линзах, и инновационный подход к проводке дисплея.

Прочность является ключевой характеристикой. LG Display утверждает, что прототип выдерживает растяжение до 10 000 раз. Дисплей оснащён источником света micro-LED размером всего 40 микрометров. Это обеспечивает стабильное качество изображения даже в экстремальных условиях с высокими температурами или внешними ударами.

На мероприятии компания продемонстрировала несколько вариантов применений дисплея. Среди них были изогнутый, управляемый жестами автомобильный дисплей и носимый дисплей, встроенный в униформу пожарных для получения информации в режиме реального времени.

Помимо уникальной способности растягиваться, такие дисплеи тонкие, лёгкие и могут прилипать к изогнутым поверхностям, таким как одежда или кожа. LG ожидает, что эта технология будет широко применяться в различных отраслях, включая моду.