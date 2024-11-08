Новый патент раскрывает особенности мобильного устройства.

Компания Motorola работает над новым смартфоном со сворачиваемым дисплеем, оснащённым полноэкранным сканером отпечатков пальцев — об этом стало известно из патента, поданного производителем в Ведомство по патентам и товарным знакам США, пишет издание Gizmochina.

Идея мобильного устройства, оснащённого сворачиваемым дисплеем, для Motorola не нова — ещё в прошлом году производитель демонстрировал свой концепт смартфона Motorola Rizr, оснащённого гибким экраном, часть которого способна сворачиваться, частично охватывая заднюю панель устройства и в таком виде предлагая дополнительный дисплей для уведомлений. В разложенном состоянии диагональ экрана смартфона достигала 6.5 дюйма, а в свёрнутом составляла 5 дюймов.

Motorola Rizr

В своём новом патенте Motorola пошла ещё дальше, описывая мобильное устройство со сворачиваемым дисплеем и усовершенствованной системой аутентификации по отпечатку пальца, функционирующей по всему экрану благодаря наличию сразу нескольких датчиков, распределённых по всей поверхности панели.

Источник фото: Gizmochina

Внедрение данной технологии позволит повысить удобство использования мобильного устройства и может стать конкурентным преимуществом для нового смартфона Motorola. Конечно, факт публикации патента вовсе не означает, что подобное устройство вскоре появится на рынке, а лишь указывает на то, что производитель работает над концепцией.

В настоящее время официальных заявлений от Motorola относительно возможности выпуска смартфона со сворачиваемым дисплеем, оснащённым полноэкранным сканером отпечатков пальцев, не поступало.